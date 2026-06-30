Xbox Game Pass'e gelecek yeni oyunların sayısı azalabilir: Lisans anlaşmaları durdu

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Game Pass'a kayda değer bir zam yaptıktan sonra ciddi bir krizin içine düşen Xbox, Asha Sharma'nın yönetimi devralmasıyla birlikte işleri yoluna koymaya başlamış gibi görünüyordu. Ancak umutlu başlayan Sharma dönemi de epey çalkantılı geçmeye başladı. Son dönemde kayda değer stüdyoları kapatmasıyla gündeme gelen Xbox, Game Pass tarafında da frene basmış görünüyor.

Xbox Lisans Anlaşması Görüşmelerini Komple Durdurdu

Xbox, Game Pass'e yeni oyunlar eklemek için lisans anlaşmaları yapmayı durdurdu. OysaClair Obscur: Expedition 33, The Alters, Blue Prince gibi oyunları daha ilk günden Game Pass'e getirmek için bu anlaşmalara bel bağlanıyordu. Şimdi bu anlaşmaların durmuş olması, Game Pass abonelerinin yakın gelecekte çıkacak bu tür oyunlardan mahrum kalacağının habercisi.

Nitekim GameRant'e konuşan bir stüdyo yöneticisi, oyunlarını Game Pass'e getirmek için Xbox'la görüşme hâlinde olan bir çok stüdyonun son günlerde Xbox'tan olumsuz haber aldığını açıkladı. Yani normalde ilk günden Game Pass'e gelecek bazı oyunlardan açıkça vazgeçilmiş oyunda. Üstelik bu öyle birkaç oyuna özgü bir şey de değil. Sektör geneline yansıyan bir durum söz konusu.

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Bunun geçici bir durdurma kararı olduğu düşünülüyor ama tam da Xbox'ın geleceğinin tartışıldığı bir dönemde bu haberin gelmesi, Xbox Game Pass etrafındaki belirsizliğini büyütüyor. Zira lisanslı oyunlar Game Pass kataloğunun önemli bir kısmını oluşturuyor. Üstelik bu geçici bir durdurma olsa dahi orta vadede oyunculara daha az yeni oyun şeklinde yansıması kaçınılmaz görünüyor.

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Xbox Game Pass'e Gelecek Oyunların Sayısı Azalabilir

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