Xbox Game Pass'e gelecek yeni oyunlar açıklandı: FM27 ve dahası

Yapay Zeka Özeti:
- Xbox Game Pass’in Kasım ayında kütüphaneye ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı. Listede Football Manager 27, Halo: Spartan Assault, Thronefall ve Perfect Dark gibi merakla beklenen 24 farklı yapım yer alıyor. Aboneler ayrıca Banjo serisi ile Gears of War: Judgment gibi klasikleşmiş oyunlara ve Valorant için sunulan özel avantajlara erişebilecek. Diğer yandan GoldenEye 007 ve Wreckfest gibi bazı sevilen oyunlar 15 Kasım itibarıyla platforma veda edecek.
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Xbox Game Pass'e gelecek yeni oyunlar açıklandı
Microsoft'un paylaştığı takvime göre Game Pass aboneleri önümüzdeki günlerde birçok yeni oyuna erişebilecek. Bunlar arasında, Football Manager 27, Pit of Goblin, Vampire Crawlers, Escape Academy 2: Back 2 School, Banjo serisi, Gears of War: Judgment, Halo: Spartan Assault ve Perfect Dark dahil 24 yeni oyun bulunuyor.
- Gravhounds
- Football Manager 27 (Launch Preview)
- Pit of Goblin
- Vampire Crawlers
- Void/Breaker (Version 1.0)
- Escape Academy 2: Back 2 School
- Firefighting Simulator: Ignite
- MySims Cozy Bundle
- 10 Kasım, 2026 Football Manager 27
- 10 Kasım, 2026 Tanuki: Pon's Summer
- 10 Kasım, 2026 Warhammer Survivors
- 11 Kasım, 2026 Hope in the City
- 11 Kasım, 2026 Thronefall
- 12 Kasım, 2026 John Carpenter's Toxic Commando
- 15 Kasım, 2026 Banjo Kazooie Konsol, Bulut, XGP Essential
- 15 Kasım, 2026 Banjo Tooie Konsol, Bulut, XGP Essential
- 15 Kasım, 2026 Banjo Kazooie: Nuts & Bolts Konsol, Bulut, XGP Essential
- 15 Kasım, 2026 Gears of War: Judgment Konsol, Bulut, XGP Essential
- 15 Kasım, 2026 Halo: Spartan Assault
- 15 Kasım, 2026 Perfect Dark Konsol, Bulut, XGP Essential
- 15Kasım, 2026 Viva Piñata Konsol, Bulut, XGP Essential
- 17 Kasım, 2026 Aphelion
- 17 Kasım, 2026 PAW Patrol: Dino World
- 17 Kasım, 2026 Arkheron
Oyun-içi Hediyeler
- Valorant (Konsol ve PC): Valorant Çinli ajan Hush'ı çıkarıyor! Game Pass aboneleri, Game Pass avantajlarıyla tüm ajanlara erişebilir.
Platformdan çıkacak oyunlar arasında ise, 1000xResist, Barbie Horse Trails, Dragon Ball Xenoverse 2, Firefighting Simulator – The Squad, GoldenEye 007, Great God Grove, Moonlighter, Pigeon Simulator, Police Simulator: Patrol Officers, Relic Hunters Legend, Total Chaos, Winter Burrow ve Wreckfest yer alıyor.
- 1000xResist
- Barbie Horse Trails
- Dragon Ball Xenoverse 2
- Firefighting Simulator – The Squad
- GoldenEye 007
- Great God Grove
- Moonlighter
- Pigeon Simulator
- Police Simulator: Patrol Officers
- Relic Hunters Legend
- Total Chaos, Winter Burrow
- Wreckfest