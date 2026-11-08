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    Xbox Game Pass'e gelecek yeni oyunlar açıklandı: FM27 ve dahası

    Kasım ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar. Listede FM27, Void/Breaker ve Thronefall gibi yapımlar yer alıyor. İşte liste ve tarihler... 

    Xbox Game Pass'e gelecek yeni oyunlar açıklandı: FM27 ve dahası Tam Boyutta Gör
    Kasım ayının ilk yarısında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yeni listede Football Manager 27, Halo: Spartan Assault ve Perfect Dark gibi dikkat çeken yapımlar bulunuyor. Bunun yanında 15 Kasım'dan itibaren platformdan ayrılacak oyunlar da açıklandı.Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar

    Xbox Game Pass'e gelecek yeni oyunlar açıklandı

    Microsoft'un paylaştığı takvime göre Game Pass aboneleri önümüzdeki günlerde birçok yeni oyuna erişebilecek. Bunlar arasında, Football Manager 27, Pit of Goblin, Vampire Crawlers, Escape Academy 2: Back 2 School, Banjo serisi, Gears of War: Judgment, Halo: Spartan Assault ve Perfect Dark dahil 24 yeni oyun bulunuyor. 

    • Gravhounds
    • Football Manager 27 (Launch Preview)
    • Pit of Goblin
    • Vampire Crawlers
    • Void/Breaker (Version 1.0)
    • Escape Academy 2: Back 2 School
    • Firefighting Simulator: Ignite
    • MySims Cozy Bundle
    • 10 Kasım, 2026    Football Manager 27
    • 10 Kasım, 2026    Tanuki: Pon's Summer
    • 10 Kasım, 2026    Warhammer Survivors
    • 11 Kasım, 2026    Hope in the City
    • 11 Kasım, 2026    Thronefall
    • 12 Kasım, 2026    John Carpenter's Toxic Commando
    • 15 Kasım, 2026    Banjo Kazooie  Konsol, Bulut, XGP Essential
    • 15 Kasım, 2026    Banjo Tooie Konsol, Bulut, XGP Essential
    • 15 Kasım, 2026    Banjo Kazooie: Nuts & Bolts Konsol, Bulut, XGP Essential
    • 15 Kasım, 2026    Gears of War: Judgment Konsol, Bulut, XGP Essential
    • 15 Kasım, 2026    Halo: Spartan Assault
    • 15 Kasım, 2026    Perfect Dark Konsol, Bulut, XGP Essential
    • 15Kasım, 2026     Viva Piñata Konsol, Bulut, XGP Essential
    • 17 Kasım, 2026    Aphelion
    • 17 Kasım, 2026    PAW Patrol: Dino World
    • 17 Kasım, 2026    Arkheron

    Oyun-içi Hediyeler

    • Valorant (Konsol ve PC): Valorant Çinli ajan Hush'ı çıkarıyor! Game Pass aboneleri, Game Pass avantajlarıyla tüm ajanlara erişebilir.

    Platformdan çıkacak oyunlar arasında ise, 1000xResist, Barbie Horse Trails, Dragon Ball Xenoverse 2, Firefighting Simulator – The Squad, GoldenEye 007, Great God Grove, Moonlighter, Pigeon Simulator, Police Simulator: Patrol Officers, Relic Hunters Legend, Total Chaos, Winter Burrow ve Wreckfest yer alıyor.

    • 1000xResist
    • Barbie Horse Trails
    • Dragon Ball Xenoverse 2
    • Firefighting Simulator – The Squad
    • GoldenEye 007
    • Great God Grove
    • Moonlighter
    • Pigeon Simulator
    • Police Simulator: Patrol Officers
    • Relic Hunters Legend
    • Total Chaos, Winter Burrow
    • Wreckfest
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    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

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