Xbox Game Pass'e Haziran ayının geri kalanında eklenecek oyunlar belli oldu

- Haziran 2022'nin 2. Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
- 30 Haziran'da Ayrılacak Oyunlar
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Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ikinci yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.
Haziran 2022'nin 2. Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
21 Haziran
- Shadowrun Trilogy - (Konsol)
- Total War: Three Kingdoms - (PC)
23 Haziran
- FIFA 22 (EA Play) - (Konsol, PC)
- Naraka: Bladepoint - (Konsol, PC)
1 Temmuz
- Far Cry 5 - (Konsol, PC)
30 Haziran'da Ayrılacak Oyunlar
- FIFA 20 (EA Play) - (Konsol, PC)
- Jurassic World Evolution - (Konsol)
- Last Stop - (Konsol, PC)
- MotoGP 20 - (Konsol, PC)
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