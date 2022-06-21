Xbox Game Pass'e Haziran ayının geri kalanında eklenecek oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör

Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ikinci yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.

Fall Guys herkese ücretsiz 5 sa. önce eklendi

Haziran 2022'nin 2. Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

21 Haziran

Shadowrun Trilogy - (Konsol)

Total War: Three Kingdoms - (PC)

23 Haziran

FIFA 22 (EA Play) - (Konsol, PC)

Naraka: Bladepoint - (Konsol, PC)

1 Temmuz

Far Cry 5 - (Konsol, PC)

30 Haziran'da Ayrılacak Oyunlar

FIFA 20 (EA Play) - (Konsol, PC)

Jurassic World Evolution - (Konsol)

Last Stop - (Konsol, PC)

MotoGP 20 - (Konsol, PC)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Xbox Game Pass'e Haziran 2022'nin devamında eklenecek oyunlar