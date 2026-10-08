Xbox Game Pass'e gelecek yeni oyunlar açıklandı: Battlefield 6 ve dahası

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Ekim ayının ilk yarısında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunları duyurdu. Yeni listede Battlefield 6, Valor Mortis ve Beyond These Stars gibi dikkat çeken yapımlar bulunuyor. Bunun yanında 15 Ekim'den itibaren platformdan ayrılacak oyunlar da açıklandı.

Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar

Microsoft'un paylaştığı takvime göre Game Pass aboneleri önümüzdeki günlerde birçok yeni oyuna erişebilecek. Bunlar arasında, Echo Weaver, Forever Ago, Neon Abyss 2, Battlefield 6, Deep Dish Dungeon, Valor Mortis, Bluey’s Happy Snaps, Chained Beasts ve Beyond These Stars yer alıyor. Ayrıca bu ay Aspalt Legends için Ford GT MKII, 250 jeton ve 250.000 kredi sunan paket sunulacak.

Echo Weaver

Forever Ago

Neon Abyss 2

Battlefield 6 - 13 Ekim

Deep Dish Dungeon - 13 Ekim

Valor Mortis - 13 Ekim

Bluey’s Happy Snaps - 15 Ekim

Chained Beasts - 15 Ekim

Beyond These Stars - 16 Ekim

Platformdan çıkacak oyunlar arasında ise, A Plague Tale: Requiem, Clair Obscur: Expedition 33, Crime Scene Cleaner, Donut County, Evil West, Nova Roma, Pacific Drive, Superball ve The Casting of Frank Stone olacak.

Oyun-içi avantajlar

Asphalt Legends (Bulut, Konsol ve PC)

Game Pass'ten ayrılıyor

A Plague Tale: Requiem

Clair Obscur: Expedition 33

Crime Scene Cleaner

Donut County

Evil West

Nova Roma

Pacific Drive

Superball

The Casting of Frank Stone

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Xbox Game Pass'e yepyeni oyunlar geliyor! Battlefield 6 ve dahası

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