Xbox Game Pass'e gelecek yeni oyunlar açıklandı: Battlefield 6 ve dahası

Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar
Microsoft'un paylaştığı takvime göre Game Pass aboneleri önümüzdeki günlerde birçok yeni oyuna erişebilecek. Bunlar arasında, Echo Weaver, Forever Ago, Neon Abyss 2, Battlefield 6, Deep Dish Dungeon, Valor Mortis, Bluey’s Happy Snaps, Chained Beasts ve Beyond These Stars yer alıyor. Ayrıca bu ay Aspalt Legends için Ford GT MKII, 250 jeton ve 250.000 kredi sunan paket sunulacak.
- Echo Weaver
- Forever Ago
- Neon Abyss 2
- Battlefield 6 - 13 Ekim
- Deep Dish Dungeon - 13 Ekim
- Valor Mortis - 13 Ekim
- Bluey’s Happy Snaps - 15 Ekim
- Chained Beasts - 15 Ekim
- Beyond These Stars - 16 Ekim
Platformdan çıkacak oyunlar arasında ise, A Plague Tale: Requiem, Clair Obscur: Expedition 33, Crime Scene Cleaner, Donut County, Evil West, Nova Roma, Pacific Drive, Superball ve The Casting of Frank Stone olacak.
Oyun-içi avantajlar
- Asphalt Legends (Bulut, Konsol ve PC)
Game Pass'ten ayrılıyor
- A Plague Tale: Requiem
- Clair Obscur: Expedition 33
- Crime Scene Cleaner
- Donut County
- Evil West
- Nova Roma
- Pacific Drive
- Superball
- The Casting of Frank Stone