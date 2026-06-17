Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    “Game Pass sürdürülebilir değil, satışları baltalamaya devam ediyor”

    Xbox Game Pass abonelik sisteminin zararı yararından daha mı çok? Microsoft sürümden kazanmayı düşünse de oyun satışları konusunda problemler yaşıyor.           

    Xbox Game Pass Tam Boyutta Gör
    Xbox ekosisteminin ayakta kalmasını sağlayan unsur olarak gösterilen yeni bölüm şefi Asha Sharma’nın büyük önem verdiği Xbox Game Pass abonelik sistemi ile ilgili analiz uzmanları aynı görüşte değil.

    Xbox Game Pass sürdürülebilir mi?

    Uzman Rhys Elliott iddialı oyunların ilk günden Xbox Game Pass aboneliğine gelmesini sürdürülebilir bulmadığını belirtti. Çok ucuz aboneliklerle iddialı oyunlara ilk gün erişebilmenin oyun satışlarına önemli bir darbe vurduğunun altını çizdi.

    Elliott bugüne kadar Xbox bölümünün COVID-19, boşa giden yatırımlar, aşırı harcamalar, ekonomik kriz, bellek krizi gibi büyük problemlerle karşılaştığını ancak Game Pass sisteminin bunların hepsinden daha büyük bir problem yarattığını vurguladı.

    Büyük yatırımlar yapılan Game Pass sisteminin ucuz fiyattan abonelere iddialı oyunları sunduğunda başarılı görülmesinin ancak en ufak bir fiyat artışında abonelerin anında iptal edip servisi tamamen terk etmesinin büyük bir kırılganlık yarattığı ifade edilirken PlayStation tarafında ise benzer oyunların 6-10 kat arasında daha fazla satış rakamına ulaşabildiği değerlendiriliyor.

    Bazı kaynaklar ise Game Pass ilk gün konseptinin birinci taraf oyunların raf değerini de düşürdüğünü ayrıca bu oyunların maliyetlerini de arttırdığını belirtiyor. Önümüzdeki dönemde Xbox şefi Asha Sharma servise önemli dokunuşlar yapacağını açıkladı ancak henüz net bir yol planı açıklanmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    25 yaşında üniversiteye başlamak t roc mu t cross mu birim fiyat nedir falım sakız falı harf hesaplama züber sağlıklı mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Omix O1 Next 5G
    Omix O1 Next 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum