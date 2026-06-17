“Game Pass sürdürülebilir değil, satışları baltalamaya devam ediyor”

Xbox Game Pass sürdürülebilir mi?
Uzman Rhys Elliott iddialı oyunların ilk günden Xbox Game Pass aboneliğine gelmesini sürdürülebilir bulmadığını belirtti. Çok ucuz aboneliklerle iddialı oyunlara ilk gün erişebilmenin oyun satışlarına önemli bir darbe vurduğunun altını çizdi.
Elliott bugüne kadar Xbox bölümünün COVID-19, boşa giden yatırımlar, aşırı harcamalar, ekonomik kriz, bellek krizi gibi büyük problemlerle karşılaştığını ancak Game Pass sisteminin bunların hepsinden daha büyük bir problem yarattığını vurguladı.
Büyük yatırımlar yapılan Game Pass sisteminin ucuz fiyattan abonelere iddialı oyunları sunduğunda başarılı görülmesinin ancak en ufak bir fiyat artışında abonelerin anında iptal edip servisi tamamen terk etmesinin büyük bir kırılganlık yarattığı ifade edilirken PlayStation tarafında ise benzer oyunların 6-10 kat arasında daha fazla satış rakamına ulaşabildiği değerlendiriliyor.
Bazı kaynaklar ise Game Pass ilk gün konseptinin birinci taraf oyunların raf değerini de düşürdüğünü ayrıca bu oyunların maliyetlerini de arttırdığını belirtiyor. Önümüzdeki dönemde Xbox şefi Asha Sharma servise önemli dokunuşlar yapacağını açıkladı ancak henüz net bir yol planı açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: