Xbox Game Pass fiyatlarına zam gelebilir! İşte son tarih

Mevcut fiyatlar için son tarih paylaşıldı
Bildiğiniz üzere ülkemizde Game Pass sistemine konsol ve bilgisayar için aylık 29,99 TL‘ye abone olabiliyorsunuz. Servisin bir üst katmanı “Ultimate” paketi ise aylık 44,99 TL‘ye elde edilebiliyor. Ancak dolar kurunda yaşanan artışa kıyasla, fiyatların uzun süredir sabit kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bir süredir fiyatların artacağına yönelik söylentiler ortaya çıkmaya başladı.
Bu gelişmenin henüz net olarak doğrulanmadını belirtelim. Ancak doğrulandığı takdirde şaşırtıcı olmayacağını söyleyebiliriz. Niketim 16 Haziran itibarıyla dolar kuru 23,68 seviyelerine ulaştı. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi