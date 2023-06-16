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    Xbox Game Pass fiyatlarına zam gelebilir! İşte son tarih

    Tek bir abonelik ücreti yüzlerce oyuna erişim fırsatı sunan Xbox Game Pass servisi için üzücü bir gelişme yaşandı. Xbox Game Pass, Türkiye'de çok yakında zamlanabilir. İşte detaylar
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    Xbox Game Pass fiyatlarına zam gelebilir! İşte son tarih Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass, Türkiye dahil birçok ülkede hizmet veriyor. Öyle ki her geçen gün genişleyen oyun kütüphanesi ile yüzlerce oyuna tek bir abonelik ücreti ile ulaşabiliyorsunuz. Ancak bugün, oyuncuların beğenisini kazanan hizmet için üzücü bir gelişme yaşandı. Xbox Game Pass'in Türkiye fiyatı çok yakında zamlanabilir.

    Mevcut fiyatlar için son tarih paylaşıldı

    Bildiğiniz üzere ülkemizde Game Pass sistemine konsol ve bilgisayar için aylık 29,99 TL‘ye abone olabiliyorsunuz. Servisin bir üst katmanı “Ultimate” paketi ise aylık 44,99 TL‘ye elde edilebiliyor. Ancak dolar kurunda yaşanan artışa kıyasla, fiyatların uzun süredir sabit kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bir süredir fiyatların artacağına yönelik söylentiler ortaya çıkmaya başladı. 

    Xbox Game Pass fiyatlarına zam gelebilir! İşte son tarih Tam Boyutta Gör
    Bugünse, bu iddiaları doğrular nitelikte bir gelişme yaşandı. Yukarıda da görülebildiği gibi Game Pass’in abonelik sayfasına bir “Teklifin süresi xx gün içinde dolacak” ibaresi eklenmiş durumda. Güncel olarak uyarıya baktığımızda ise, tarihin 19 gün sonra yani 3 Temmuz'a işaret ettiğini görüyoruz.

    Bu gelişmenin henüz net olarak doğrulanmadını belirtelim. Ancak doğrulandığı takdirde şaşırtıcı olmayacağını söyleyebiliriz. Niketim 16 Haziran itibarıyla dolar kuru 23,68 seviyelerine ulaştı. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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