    Xbox Game Pass’e 11 yeni oyun geliyor: Resident Evil 7 ve dahası

    Xbox Game Pass kütüphanesine Mart ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Ayrıca Game Pass'ten çıkacak yeni oyunlar da belli oldu. İşte Liste...

    Xbox Game Pass için 11 yeni oyun duyuruldu! İşte tüm liste Tam Boyutta Gör
    PC ve Xbox kullanıcıları tarafından yüzlerce oyuna erişim sağlayan Xbox Game Pass kütüphanesi sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Bu doğrultuda ise platforma yeni oyunların eklenip çıktığını görüyoruz. Şimdi ise Microsoft, Mart ayının ikinci yarısı ve Nisan ayına kadar Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunları duyurdu.

    Xbox Game Pass'e 11 oyun ekleniyor

    Microsoft'un paylaştığı listeye göre 7 Nisan'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla South of Midnight, The Alters, Disco Elysium: The Final Cut, Like a Dragon: Infinite Wealth, Absolum, Nova Roma, The Long Dark, Resident Evil 7: Biohazard, Barbie Horse Trails, Clair Obscur: Expedition 33 ve Final Fantasy IV. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • South of Midnight: Bulut, Konsol, El Konsolları ve PC - 18 Mart
    • The Alters: Bulut, Xbox Series X|S ve PC - 18 Mart
    • Disco Elysium: The Final Cut: Bulut, Xbox Series X|S ve PC - 19 Mart
    • Like a Dragon: Infinite Wealth: Bulut, Konsol, El Konsolları ve PC - 24 Mart
    • Absolum: Cloud, Xbox Series X|S ve PC - 25 Mart
    • Nova Roma: PC | İlk günden Xbox Game Pass - 26 Mart
    • The Long Dark: Bulut, Konsol ve PC - 30 Mart
    • Resident Evil 7: Biohazard: Bulut, Konsol ve PC - 31 Mart
    • Barbie Horse Trails: Bulut, Konsol, El Konsolları ve PC - 2 Nisan
    • Clair Obscur: Expedition 33: Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolları ve PC - 2 Nisan
    • Final Fantasy IV: Bulut, Xbox Series X|S ve PC - 7 Nisan

    Ayrıca Mart ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 31 Mart itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar arasında Peppa Pig World Adventures ve Mad Streets yer alıyor.

    • Peppa Pig World Adventures
    • Mad Streets

    Oyun Güncellemeleri

    • Valorant (PC ve Konsol) 18 Mart
    • Sea of Thieves: Season 19 (Konsol ve PC) 19 Mart

    Oyun-içi ödüller

    • Tom Clancy’s The Division 2 Battleworn Secret Service Pack (Konsol)
    • Skate Supercharge Pack. (Konsol, Game Pass Ultimate ile sınırlı)
    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

