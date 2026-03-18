Xbox Game Pass’e 11 yeni oyun geliyor: Resident Evil 7 ve dahası

Xbox Game Pass'e 11 oyun ekleniyor
Microsoft'un paylaştığı listeye göre 7 Nisan'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla South of Midnight, The Alters, Disco Elysium: The Final Cut, Like a Dragon: Infinite Wealth, Absolum, Nova Roma, The Long Dark, Resident Evil 7: Biohazard, Barbie Horse Trails, Clair Obscur: Expedition 33 ve Final Fantasy IV. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- South of Midnight: Bulut, Konsol, El Konsolları ve PC - 18 Mart
- The Alters: Bulut, Xbox Series X|S ve PC - 18 Mart
- Disco Elysium: The Final Cut: Bulut, Xbox Series X|S ve PC - 19 Mart
- Like a Dragon: Infinite Wealth: Bulut, Konsol, El Konsolları ve PC - 24 Mart
- Absolum: Cloud, Xbox Series X|S ve PC - 25 Mart
- Nova Roma: PC | İlk günden Xbox Game Pass - 26 Mart
- The Long Dark: Bulut, Konsol ve PC - 30 Mart
- Resident Evil 7: Biohazard: Bulut, Konsol ve PC - 31 Mart
- Barbie Horse Trails: Bulut, Konsol, El Konsolları ve PC - 2 Nisan
- Clair Obscur: Expedition 33: Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolları ve PC - 2 Nisan
- Final Fantasy IV: Bulut, Xbox Series X|S ve PC - 7 Nisan
Ayrıca Mart ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 31 Mart itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar arasında Peppa Pig World Adventures ve Mad Streets yer alıyor.
- Peppa Pig World Adventures
- Mad Streets
Oyun Güncellemeleri
- Valorant (PC ve Konsol) 18 Mart
- Sea of Thieves: Season 19 (Konsol ve PC) 19 Mart
Oyun-içi ödüller
- Tom Clancy’s The Division 2 Battleworn Secret Service Pack (Konsol)
- Skate Supercharge Pack. (Konsol, Game Pass Ultimate ile sınırlı)
