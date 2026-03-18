Xbox Game Pass’e 11 yeni oyun geliyor: Resident Evil 7 ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PC ve Xbox kullanıcıları tarafından yüzlerce oyuna erişim sağlayan Xbox Game Pass kütüphanesi sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Bu doğrultuda ise platforma yeni oyunların eklenip çıktığını görüyoruz. Şimdi ise Microsoft, Mart ayının ikinci yarısı ve Nisan ayına kadar Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunları duyurdu.

Xbox Game Pass'e 11 oyun ekleniyor

Microsoft'un paylaştığı listeye göre 7 Nisan'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla South of Midnight, The Alters, Disco Elysium: The Final Cut, Like a Dragon: Infinite Wealth, Absolum, Nova Roma, The Long Dark, Resident Evil 7: Biohazard, Barbie Horse Trails, Clair Obscur: Expedition 33 ve Final Fantasy IV. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

South of Midnight: Bulut, Konsol, El Konsolları ve PC - 18 Mart

The Alters: Bulut, Xbox Series X|S ve PC - 18 Mart

Disco Elysium: The Final Cut: Bulut, Xbox Series X|S ve PC - 19 Mart

Like a Dragon: Infinite Wealth: Bulut, Konsol, El Konsolları ve PC - 24 Mart

Absolum: Cloud, Xbox Series X|S ve PC - 25 Mart

Nova Roma: PC | İlk günden Xbox Game Pass - 26 Mart

The Long Dark: Bulut, Konsol ve PC - 30 Mart

Resident Evil 7: Biohazard: Bulut, Konsol ve PC - 31 Mart

Barbie Horse Trails: Bulut, Konsol, El Konsolları ve PC - 2 Nisan

Clair Obscur: Expedition 33: Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolları ve PC - 2 Nisan

Final Fantasy IV: Bulut, Xbox Series X|S ve PC - 7 Nisan

Ayrıca Mart ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 31 Mart itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar arasında Peppa Pig World Adventures ve Mad Streets yer alıyor.

Peppa Pig World Adventures

Mad Streets

Oyun Güncellemeleri

Valorant (PC ve Konsol) 18 Mart

Sea of Thieves: Season 19 (Konsol ve PC) 19 Mart

Oyun-içi ödüller

Tom Clancy’s The Division 2 Battleworn Secret Service Pack (Konsol)

Skate Supercharge Pack. (Konsol, Game Pass Ultimate ile sınırlı)

Xbox Game Pass için 11 yeni oyun duyuruldu! İşte tüm liste

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: