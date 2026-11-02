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    Xbox Game Pass, Kasım ayında 14 oyuna veda edecek

    Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek ilk oyunlardan sonra, bu ay platformdan ayrılacak yapımlar da belli oldu. Xbox Game Pass, bu ay 14 oyuna birden veda ediyor.      

    Xbox Game Pass, Kasım ayında 14 oyuna veda edecek Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların aylık bir abonelik ücreti karşılığında geniş bir oyun kütüphanesine erişmesini sağlayan Xbox Game Pass, her ay bu kütüphaneyi yeni oyunlarla güncellerken, bazılarına da veda ediyor. Nitekim bu ay da çok sayıda oyun platformdan ayrılacak.

    Xbox Game Pass, 15 Kasım'da 14 Oyuna Veda Edecek

    Kasım ayı özellikle simülasyon oyunlarından hoşlananlar için pek iyi haberlerle gelmiyor. Zira bu ayın ortasında Game Pass'e veda edecek oyunlar arasında Football Manager 2026, Police Simulator, Firefighting Simulator, Pigeon Simulator gibi dört farklı simülasyon oyunu bulunuyor. Bunların yanı sıra, 1997 yılında çıkmasına rağmen hâlâ en sevilen James Bond oyunlarından olan 007 GoldenEye da Kasım ayında Game Pass'e veda ediyor.

    İşte 15 Kasım'da Xbox Game Pass kataloğundan çıkarılacak oyunlar:

    • Football Manager 26
    • Barbie Horse Trails
    • Great God Grove
    • GoldenEye 007
    • Firefighting Simulator: The Squad
    • Winter Burrow
    • Wreckfest
    • 1000xResist
    • Pigeon Simulator
    • Police Simulator: Patrol Officers
    • Relic Hunter Legends
    • Moonlighter
    • Total Chaos
    • Dragon Ball Xenoverse 2
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