Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların aylık bir abonelik ücreti karşılığında geniş bir oyun kütüphanesine erişmesini sağlayan Xbox Game Pass, her ay bu kütüphaneyi yeni oyunlarla güncellerken, bazılarına da veda ediyor. Nitekim bu ay da çok sayıda oyun platformdan ayrılacak.

Xbox Game Pass, 15 Kasım'da 14 Oyuna Veda Edecek

Kasım ayı özellikle simülasyon oyunlarından hoşlananlar için pek iyi haberlerle gelmiyor. Zira bu ayın ortasında Game Pass'e veda edecek oyunlar arasında Football Manager 2026, Police Simulator, Firefighting Simulator, Pigeon Simulator gibi dört farklı simülasyon oyunu bulunuyor. Bunların yanı sıra, 1997 yılında çıkmasına rağmen hâlâ en sevilen James Bond oyunlarından olan 007 GoldenEye da Kasım ayında Game Pass'e veda ediyor.

Kasım ayında çıkacak dikkat çekici 10 oyun 3 gün önce eklendi

İşte 15 Kasım'da Xbox Game Pass kataloğundan çıkarılacak oyunlar:

Football Manager 26

Barbie Horse Trails

Great God Grove

GoldenEye 007

Firefighting Simulator: The Squad

Winter Burrow

Wreckfest

1000xResist

Pigeon Simulator

Police Simulator: Patrol Officers

Relic Hunter Legends

Moonlighter

Total Chaos

Dragon Ball Xenoverse 2

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Xbox Game Pass Kasım ayında 14 oyuna veda edecek

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