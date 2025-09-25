Giriş
    Microsoft duyurdu: Xbox Game Pass'e yüzlerce yeni oyun geliyor

    Microsoft, Xbox Game Pass için bugüne kadarki en büyük yatırımı yaptığını duyurdu. 150'den fazla stüdyo ile anlaşma imzalanırken, kütüphane yepyeni oyunlarla genişleyecek.

    Xbox Game Pass tarihindeki en büyük içerik genişlemesi! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde yeni nesil AAA oyunların 80 doları aşması sıkça eleştirilirken, PS Plus ve Game Pass gibi abonelik sistemlerine olan ilgi büyük ölçüde artmış durumda. Son olarak Microsoft, Xbox Game Pass için şimdiye kadarki en kapsamlı genişlemeyi duyurdu. ID@Xbox başkanı Chris Charla, son 12 ayda 150'den fazla stüdyoyla anlaşma yapıldığını açıkladı. 

    150'den fazla stüdyo ile anlaşma

    Yapılan duyuruya göre 2025 yılı, Game Pass için oldukça verimli geçti. Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33 ve The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered gibi yapımlar çıkış gününde Game Pass'e dahil edildi. Charla'ya göre birçok geliştirici, ilk Game Pass deneyiminden sonra yeni projelerini de platforma getirmek istiyor ve son anlaşma turu "bugüne kadar Game Pass'e yaptıkları en büyük yatırım" oldu.

    Game Pass, 2020'de EA Play'in entegre edilmesiyle daha da güçlenmişti. Bugün gelinen noktada 9,99 dolardan başlayan fiyatlarla farklı katmanlarda sunulan abonelik, konsol, PC ve bulut oyunlarını kapsıyor. Buna karşın, oyun sektöründe abonelik modelleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Öyle ki bu modelin küçük stüdyoların gelirini baskıladığı yönünde eleştiriler varken, indie oyunlar için fırsat olarak görülüyor.

    Microsoft ise çeşitlilik, keşfedilebilirlik ve sürdürülebilirlik konularına odaklandığını, özellikle bağımsız geliştiricilerin desteklenmesinin öncelikli olduğunu vurguladı. Game Pass artık yalnızca "en iyi oyun abonelik servisi" unvanı için değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik tartışmalarıyla da gündemde olacak. Ancak yüzlerce yeni partnerin eklenmesi, Microsoft'un bu alanda uzun vadeli bir strateji izlediğini gösteriyor.

