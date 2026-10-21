Xbox Game Pass’te büyük değişim kapıda: Özelleştirme geliyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox Game Pass abonelik sistemini kapsamlı biçimde yenilemeyi planladığı bildiriliyor. Fortune'un haberine göre şirket, oyuncuların konsol oyunları, bulut oyunları ve çevrim içi çok oyunculu özellikler gibi seçenekleri ayrı ayrı belirleyebileceği yeni abonelik modeli üzerinde çalışıyor.

Xbox Game Pass için modüler abonelik dönemi

Microsoft, Xbox Game Pass hizmetini tek bir pakette çok sayıda özelliği bir araya getiren mevcut yapısından daha esnek bir sisteme dönüştürmeyi değerlendiriyor. Fortune'un Xbox CEO'su Asha Sharma hakkındaki haberinde yer alan bilgilere göre yeni model, kademeli abonelik seçenekleriyle birlikte oyuncuların ihtiyaç duydukları özellikleri ayrıca satın almasına imkan tanıyacak.

İddialara göre kullanıcılar konsola özel oyunlar, bulut üzerinden oyun oynama ve çevrim içi çok oyunculu özellikler gibi seçenekler arasından tercih yapabilecek. Böylece oyuncuların kullanmadıkları hizmetler için ödeme yapmalarının önüne geçilmesi ve abonelik ücretlerinin kişisel ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi hedeflenebilir.

Yeni sistemin hangi paketlerden oluşacağı, özelliklerin ayrı ayrı ne kadara sunulacağı ve mevcut aboneliklerin nasıl dönüştürüleceği henüz bilinmiyor. Microsoft da planlanan değişikliklere ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil.

Mevcut model Microsoft için sorunlu

Game Pass, Microsoft'un oyunları aylık abonelik karşılığında erişilebilir hale getirerek önemli bir abonelik işi oluşturmasını sağladı. Ancak bu model, şirketin kendi oyunlarını doğrudan satma gelirlerini etkileyebiliyor. Zira oyuncuların yeni bir oyunu ayrıca satın almak yerine Game Pass üzerinden oynaması, Microsoft'un mağaza satışlarından elde ettiği geliri sınırlayabiliyor. Bu durum şirketin büyük bütçeli oyunlarını da etkiliyor.

Şirket içindeki farklı ekiplerin abonelik gelirleri ve mağaza satışları gibi ayrı ölçütlere odaklanması da iş modelinin yönetimini zorlaştıran unsurlar arasında gösteriliyor. Yeni abonelik yapısının bu sorunları nasıl etkileyeceği ise henüz belirsiz.

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Microsoft, Game Pass'in fiyatlandırmasında ve oyun kataloğunda şimdiden bazı değişikliklere gitti. Şirket, Game Pass Ultimate fiyatını düşürürken gelecekteki Call of Duty oyunlarının abonelik hizmetine ilk günden eklenmesi politikasından vazgeçti.

Yeni sistemle birlikte diğer birinci taraf oyunları da ilk günden Game Pass’e gelmeyebilir. Ancak henüz bu konuda doğrulanmış bir karar bulunmuyor. Dolayısıyla Microsoft'un yeni modelde tüm büyük oyunları aboneliğe dahil etmeye devam edip etmeyeceği netleşmiş değil.

Reklamlı Game Pass paketi de gündemde

Microsoft'un Game Pass için değerlendirdiği seçenekler arasında reklam destekli abonelik modeli de bulunuyor. Daha önce ortaya çıkan iddialara göre şirket, reklam gösterilen ve daha düşük ücretle sunulabilecek bir paket üzerinde çalışıyor. Bu yaklaşım, Netflix gibi dijital yayın hizmetlerinde kullanılan abonelik modellerine benziyor.

Reklam destekli paketin yeni modüler sistemle nasıl birleştirileceği henüz bilinmiyor. Microsoft'un oyunculara daha düşük maliyetli bir giriş seçeneği sunması, aynı zamanda belirli özellikler için ek ücret talep etmesi mümkün.

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Xbox Game Pass’te büyük değişim kapıda: Özelleştirme geliyor

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