Xbox Game Pass'ten çıkacak yeni oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass'ten çıkacak oyunlar
Paylaşılan listeye göre Mayıs ortasına kadar Xbox Game Pass kütüphanesinden ayrılacak toplam 5 oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Galacticare, Go Mecha Ball, Kulebra and the Souls of Limbo, PAW Patrol Rescue Wheels: Championship ve Planet of Lana olacak. Tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz...
- Galacticare
- Go Mecha Ball
- Kulebra and the Souls of Limbo
- PAW Patrol Rescue Wheels: Championship
- Planet of Lana
Ayrıca Mayıs ayının ilk yarısına kadar sunulacak oyunların çok yakında açıklanacağını hatırlatalım. Dolayısıyla halihazırda Game Pass aboneliğiniz varsa bu oyunları oynamak için 15 Mayıs tarihine kadar vaktiniz var.
