Xbox Game Pass'ten çıkacak yeni oyunlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Microsoft'un hem PC hem de konsol oyuncularına sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ancak bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkarıldığını görüyoruz. Geçtiğimiz saatlerde ise Xbox Game Pass abonelik servisinden ayrılacak yeni oyunlar paylaşıldı.

Xbox Game Pass'ten çıkacak oyunlar

Paylaşılan listeye göre Mayıs ortasına kadar Xbox Game Pass kütüphanesinden ayrılacak toplam 5 oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Galacticare, Go Mecha Ball, Kulebra and the Souls of Limbo, PAW Patrol Rescue Wheels: Championship ve Planet of Lana olacak. Tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz...

Galacticare

Go Mecha Ball

Kulebra and the Souls of Limbo

PAW Patrol Rescue Wheels: Championship

Planet of Lana

Ayrıca Mayıs ayının ilk yarısına kadar sunulacak oyunların çok yakında açıklanacağını hatırlatalım. Dolayısıyla halihazırda Game Pass aboneliğiniz varsa bu oyunları oynamak için 15 Mayıs tarihine kadar vaktiniz var.

