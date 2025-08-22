Giriş
    Xbox Game Pass ücretsiz oyun günleri: Pac-Man World Re-Pac ve dahası

    Xbox Game Pass kullanıcıları için Ücretsiz Oyun Günleri başladı. Pac-Man World Re-Pac başta olmak üzere toplam 3 oyun daha hafta sonu boyunca ücretsiz erişilebilir olacak.  

    Xbox Game Pass ücretsiz oyun günleri: Pac-Man World ve dahası Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Pac-Man World Re-Pac başta olmak üzere 3 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak. 

    Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 3 oyun ücretsiz

    Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 24 Ağustos'a kadar Pac-Man World Re-Pac, Pac-Man Museum+, Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

    • Pac-Man World Re-Pac
    • Pac-Man Museum+
    • Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs

    Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass Ultimate veya Core aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz. 

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 1 gün önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

