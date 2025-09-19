Xbox Game Pass ücretsiz oyun günleri: Townscaper ve dahası

Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 4 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 22 Eylül'e kadar Synduality Echo of Ada, Matchpoint Tennis Championships, Ship of Fools ve Townscaper'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- Synduality Echo of Ada - Game Pass abonelerine özel
- Matchpoint Tennis Championships - Game Pass abonelerine özel
- Ship of Fools - Game Pass gerekli değil
- Townscaper - Game Pass gerekli değil
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass Ultimate veya Core aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.
