Çalkantı sürüyor: Xbox için yeni işten çıkarmalar planlanıyor

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Microsoft’un oyun bölümünde devam eden yeniden yapılanma sürecinin yeni işten çıkarmalarla sürmesi bekleniyor. Fortune’un aktardığı bilgilere göre Xbox CEO’su Asha Sharma, ekim ayında başlayacak ve kasım ile ocak aylarında devam edecek üç ayrı işten çıkarma dalgası planlıyor. Ancak söz konusu planların kapsamı ve kaç çalışanın işini kaybedebileceği henüz açıklanmadı.

Microsoft, temmuz ayında duyurduğu organizasyonel yeniden yapılanma kapsamında 2027 mali yılı boyunca toplam 3.200 pozisyonun kaldırılmasını planlamıştı. Bu kapsamda 1.600 kişilik ilk işten çıkarma dalgası aynı dönemde gerçekleşmişti. Şirket, eylül ayında da yaklaşık 260 çalışanıyla yollarını ayırmıştı.

Yeni işten çıkarma planlarının daha önce açıklanan toplamın içinde yer alıp almadığı ise net değil. Microsoft, ekim, kasım ve ocak aylarında gerçekleşmesi beklenen yeni kesintilere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Stüdyolarda da yeniden yapılanma sürüyor

Asha Sharma, Şubat 2026'da Xbox'ın başına geçmesinden bu yana şirketin organizasyon yapısını ve yatırım önceliklerini yeniden şekillendiriyor. Bu süreçte bazı oyun stüdyolarının bağımsız yapıya dönmesine izin verilirken diğer bazı stüdyoların geleceği ise belirsiz.

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Double Fine Productions ve Compulsion Games'in yeniden bağımsız hale gelmesine imkan tanındığı bildiriliyor. Hellblade serisiyle tanınan Ninja Theory'nin geleceği ise belirsizliğini koruyor. Stüdyonun kapatılabileceği iddia edilse de bu konuda kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Üstelik stüdyo yeni Hellblade oyununu da duyurmuştu.

Microsoft, Xbox'ı satmayı planlamıyor

Tüm bu yeniden yapılanmalar ve işten çıkarmalar bir süredir akıllara Xbox’un Microsoft bünyesinden çıkarılabileceğini getiriyordu. Microsoft'un ticari işlerden sorumlu CEO'su Judson Althoff, Fortune'a yaptığı değerlendirmede Xbox'ın başına Sharma'nın getirilmesini bu iddialara karşı bir cevap olarak sunuyor.

Althoff, Sharma'nın şirketin en iyi yöneticilerinden biri olduğunu belirterek Microsoft'un satmayı planladığı bir işin başına böyle bir yönetici getirmeyeceğini ifade etti.

Sharma da kısa süre önce The New York Times'a yaptığı açıklamada Xbox'ın satılık olmadığını söyledi. Sharma, Fortune muhabirine de "Bence çok uzun bir süre Microsoft'un önemli bir parçası olacağız" dedi.

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