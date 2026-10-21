Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çalkantı sürüyor: Xbox için yeni işten çıkarmalar planlanıyor

    Microsoft’un Xbox bölümünde önümüzdeki aylarda üç yeni işten çıkarma dalgası planladığı öne sürüldü. Bu yeni süreçte kaç çalışanın ve stüdyonun etkileneceği ise belirsiz.

    Xbox için yeni işten çıkarmalar planlanıyor Tam Boyutta Gör

    Microsoft’un oyun bölümünde devam eden yeniden yapılanma sürecinin yeni işten çıkarmalarla sürmesi bekleniyor. Fortune’un aktardığı bilgilere göre Xbox CEO’su Asha Sharma, ekim ayında başlayacak ve kasım ile ocak aylarında devam edecek üç ayrı işten çıkarma dalgası planlıyor. Ancak söz konusu planların kapsamı ve kaç çalışanın işini kaybedebileceği henüz açıklanmadı.

    Microsoft, temmuz ayında duyurduğu organizasyonel yeniden yapılanma kapsamında 2027 mali yılı boyunca toplam 3.200 pozisyonun kaldırılmasını planlamıştı. Bu kapsamda 1.600 kişilik ilk işten çıkarma dalgası aynı dönemde gerçekleşmişti. Şirket, eylül ayında da yaklaşık 260 çalışanıyla yollarını ayırmıştı.

    Yeni işten çıkarma planlarının daha önce açıklanan toplamın içinde yer alıp almadığı ise net değil. Microsoft, ekim, kasım ve ocak aylarında gerçekleşmesi beklenen yeni kesintilere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

    Stüdyolarda da yeniden yapılanma sürüyor

    Asha Sharma, Şubat 2026'da Xbox'ın başına geçmesinden bu yana şirketin organizasyon yapısını ve yatırım önceliklerini yeniden şekillendiriyor. Bu süreçte bazı oyun stüdyolarının bağımsız yapıya dönmesine izin verilirken diğer bazı stüdyoların geleceği ise belirsiz.

    Double Fine Productions ve Compulsion Games'in yeniden bağımsız hale gelmesine imkan tanındığı bildiriliyor. Hellblade serisiyle tanınan Ninja Theory'nin geleceği ise belirsizliğini koruyor. Stüdyonun kapatılabileceği iddia edilse de bu konuda kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Üstelik stüdyo yeni Hellblade oyununu da duyurmuştu.

    Microsoft, Xbox'ı satmayı planlamıyor

    Tüm bu yeniden yapılanmalar ve işten çıkarmalar bir süredir akıllara Xbox’un Microsoft bünyesinden çıkarılabileceğini getiriyordu. Microsoft'un ticari işlerden sorumlu CEO'su Judson Althoff, Fortune'a yaptığı değerlendirmede Xbox'ın başına Sharma'nın getirilmesini bu iddialara karşı bir cevap olarak sunuyor.

    Althoff, Sharma'nın şirketin en iyi yöneticilerinden biri olduğunu belirterek Microsoft'un satmayı planladığı bir işin başına böyle bir yönetici getirmeyeceğini ifade etti.

    Sharma da kısa süre önce The New York Times'a yaptığı açıklamada Xbox'ın satılık olmadığını söyledi. Sharma, Fortune muhabirine de "Bence çok uzun bir süre Microsoft'un önemli bir parçası olacağız" dedi.

    Kaynakça https://fortune.com/2026/10/20/the-non-gamer-ceo-racing-to-save-microsofts-xbox/ https://www.theverge.com/games/1014700/xbox-ceo-asha-sharma-layoffs
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    istanbul sağlık ve teknoloji üniversitesi yorumları audio kapı şifresi resetleme toyota corolla 1.6 advance otomatik yorum en iyi çeken hat ipad şifremi unuttum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 14C
    Xiaomi Redmi 14C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad Slim 3
    LENOVO IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum