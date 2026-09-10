Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox'ın fiziksel diskleri dijitale dönüştürme projesi stüdyolarda karşılık bulmadı

    Oyuncuların ellerindeki fiziksel diskleri kullanarak oyunları dijitale aktarmasını sağlayacak Disc-to-Digital programı kullanıma açıldı ama pek çok stüdyo bu özelliği desteklemiyor.

    Xbox'ın diskleri dijitale dönüştürme projesi ilgi görmedi Tam Boyutta Gör
    Xbox, oyuncuların sahip oldukları fiziksel diskleri kullanarak oyunlarını dijitale aktarmasını sağlayan Disc-to-Digital programını test etmeye başladı. Henüz tüm oyunculara ulaşmamış olsa da bazı oyuncular bu özelliği deneme şansı yakaladı. Ancak özelliğin kullanıma açılması önemli bir sorunu da ortaya çıkardı. Pek çok stüdyo henüz bu programa dâhil olmuş değil. Bu yüzden oyuncular isteseler dahi her oyunlarını dijitale aktaramıyorlar.

    Özellik ilk kullanıma açıldığında özellikle Ubisoft'un yokluğu dikkat çekti. Ancak Ubisoft kısa süre sonra Disc-to-Digital programı için destek sunmaya başladı. Zamanla diğer stüdyoların da Ubisoft'un yolundan giderek bu programa katılması pekâlâ mümkün. Ancak şu an için bu program oyun stüdyolarında yeterince karşılık bulmamış görünüyor. Nitekim bu durum, oyuncu forumlarında ve sosyal medyada paylaşılan kullanıcı yorumlarına da yansımış durumda.

    Sega, Square Enix, Bandai Namco Gibi Stüdyolar Şimdilik Destek Sunmuyor

    İlk aşamada Disc-to-Digital programında yer almayan stüdyolar arasında Sega, Square Enix, Bandai Namco gibi kayda değer şirketler yer alıyor. Xbox bu stüdyoları programa katılmaları için teşvik etmek zorunda kalabilir. Çünkü Disc-to-Digital aslında bu stüdyolarının oyunlarını tekrar satmalarına mani olabilecek bir özellik. Bildiğiniz gibi pek çok yeni konsolda disk sürücüsü bulunmuyor. Bu yüzden bu stüdyolara ait bir oyunun fiziksel kopyasına sahip olan oyuncuların yeni konsollarda oyunu oynamak için dijital olarak da satın alması gerekiyor. Bu yüzden stüdyoların bu programa katılması aslında olası bir geliri engellemiş oluyor.

    Bunu da göz önüne alınca, Xbox'ın tüm stüdyoları ikna etmesi o kadar da kolay görünmüyor. Disc-to-Digital kağıt üzerinde ilgi çekici konsept olsa da Xbox bunu istediği ölçekte gerçeğe dönüştürmekte zorluk çekebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karadeniz turuna gidenlerin yorumları şok market çalışan yorumları sodexo geçen marketler ankara hurda avcıları serkan yumakçı kimdir nerelidir jurassic world evolution 3 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Telefon (4A)
    Nothing Telefon (4A)
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO V15
    LENOVO V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum