Xbox'ın fiziksel diskleri dijitale dönüştürme projesi stüdyolarda karşılık bulmadı

Tam Boyutta Gör Xbox, oyuncuların sahip oldukları fiziksel diskleri kullanarak oyunlarını dijitale aktarmasını sağlayan Disc-to-Digital programını test etmeye başladı. Henüz tüm oyunculara ulaşmamış olsa da bazı oyuncular bu özelliği deneme şansı yakaladı. Ancak özelliğin kullanıma açılması önemli bir sorunu da ortaya çıkardı. Pek çok stüdyo henüz bu programa dâhil olmuş değil. Bu yüzden oyuncular isteseler dahi her oyunlarını dijitale aktaramıyorlar.

Özellik ilk kullanıma açıldığında özellikle Ubisoft'un yokluğu dikkat çekti. Ancak Ubisoft kısa süre sonra Disc-to-Digital programı için destek sunmaya başladı. Zamanla diğer stüdyoların da Ubisoft'un yolundan giderek bu programa katılması pekâlâ mümkün. Ancak şu an için bu program oyun stüdyolarında yeterince karşılık bulmamış görünüyor. Nitekim bu durum, oyuncu forumlarında ve sosyal medyada paylaşılan kullanıcı yorumlarına da yansımış durumda.

Sega, Square Enix, Bandai Namco Gibi Stüdyolar Şimdilik Destek Sunmuyor

İlk aşamada Disc-to-Digital programında yer almayan stüdyolar arasında Sega, Square Enix, Bandai Namco gibi kayda değer şirketler yer alıyor. Xbox bu stüdyoları programa katılmaları için teşvik etmek zorunda kalabilir. Çünkü Disc-to-Digital aslında bu stüdyolarının oyunlarını tekrar satmalarına mani olabilecek bir özellik. Bildiğiniz gibi pek çok yeni konsolda disk sürücüsü bulunmuyor. Bu yüzden bu stüdyolara ait bir oyunun fiziksel kopyasına sahip olan oyuncuların yeni konsollarda oyunu oynamak için dijital olarak da satın alması gerekiyor. Bu yüzden stüdyoların bu programa katılması aslında olası bir geliri engellemiş oluyor.

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Bunu da göz önüne alınca, Xbox'ın tüm stüdyoları ikna etmesi o kadar da kolay görünmüyor. Disc-to-Digital kağıt üzerinde ilgi çekici konsept olsa da Xbox bunu istediği ölçekte gerçeğe dönüştürmekte zorluk çekebilir.

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Xbox'ın diskleri dijitale dönüştürme projesi ilgi görmedi

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