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    Xbox'ın satılacağı iddialarına Microsoft'tan yanıt geldi

    Microsoft'un Xbox'ı satabileceği iddiaları gündemdeki yerini korurken Xbox CEO'su Asha Sharma, şirketin geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.        

    Xbox'ın satılacağı iddialarına Microsoft'tan yanıt geldi Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox oyun bölümünü satabileceği veya şirketten ayırabileceği yönündeki iddialar son dönemde gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Xbox'ta yaşanan işten çıkarmalar ve yeniden yapılanma sürecinin ardından ortaya atılan iddialara Xbox CEO'su Asha Sharma'dan doğrudan yanıt geldi.

    Xbox satılacak mı?

    The New York Times'a konuşan Sharma, Microsoft'un Xbox'ı satmaya yönelik bir planı olmadığını açıkça belirtti. Xbox CEO'su, "Xbox satılık değil" ifadelerini kullanırken Microsoft ile Xbox'ın uzun vadeli bir plan doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

    Son dönemde Reuters ve The Information tarafından yayımlanan haberlerde Microsoft'un Xbox'ın kurumsal yapısını değiştirmeyi değerlendirdiği öne sürülmüştü. İddialara göre Xbox, Microsoft'tan bağımsız bir yapıya dönüştürülebilir ancak şirketle yakın bir iş ortaklığı sürdürebilirdi. Böyle bir yapılanmanın Microsoft'un bilançosuna katkı sağlayabileceği belirtilmişti.

    Asha Sharma ise bu iddiaların aksine Xbox'ın Microsoft çatısı altında uzun vadeli bir geleceğe sahip olduğunu ifade etti. Sharma, şirketin başarılı olabilmesi için gerekli değişiklikleri yapacağını, bunun kapsamında farklı iş ortaklıkları ve uygun bir operasyon modelinin değerlendirilebileceğini söyledi. Ayrıca Xbox CEO'su, Microsoft ile Xbox'ın önünde uzun bir yol bulunduğunu ve şirketin kısa vadeli sonuçlar yerine uzun vadeli bir yaklaşım benimseyeceğini belirtti.

    Yeniden yapılanma devam ediyor

    Xbox'ın satış iddialarının ortaya çıkmasında şirketin son dönemde geçirdiği kapsamlı yeniden yapılanma süreci önemli rol oynuyor. Microsoft, Xbox tarafında birden fazla işten çıkarma dalgası gerçekleştirirken, yaklaşık 3.200 pozisyonun azaltılması da açıklanan planlar arasında yer aldı. Microsoft CEO'su Satya Nadella da Xbox'taki yeniden yapılanma planına destek verdi. Nadella, şirketin daha sürdürülebilir bir iş modeline ihtiyaç duyduğunu ve oyunların daha geniş bir kitleye ulaştırılması gerektiğini belirtti.

    Bununla birlikte Sharma'nın açıklamaları, Xbox'ta yeni işten çıkarmaların veya stüdyo değişikliklerinin yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. CEO, Xbox'ın performansını iyileştirmek için gerekli değişikliklerin yapılabileceğini ve farklı iş modelleri ile ortaklıkların değerlendirileceğini söyledi. Şirket, mevcut yeniden yapılanma sürecini sürdürürken Xbox'ın uzun vadeli geleceğini Microsoft çatısı altında şekillendirmeyi planlıyor.

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