Xbox'ın sevilen yarış oyunu Forza Horizon 6 Japonya'da geçebilir

Forza Horizon 6 Japonya'da geçebilir
Kaçıranlar için 2021'de çıkan Forza Horizon 5, oyuncuları Meksika yollarına taşımıştı. Ondan önceki oyun ise İngiltere kırsalında geçmişti. Şimdi ise serinin Japonya'ya yöneldiği konuşuluyor. Bu iddialar ilk olarak Cult and Classic isimli bir otomobil ithalatçısının Instagram paylaşımıyla ortaya çıktı. Paylaşılan ve sonradan silinen görselde, Japonya'ya özgü Kei araçlarının yeni oyun için fotoğraflandığı görüldü.
Forza Horizon serisinde birçok ülkeden farklı araçlar bulunduğunu biliyoruz. Ancak Kei araçlarının büyük ölçüde yalnızca Japonya’da bulunması, iddiaları güçlendiriyor. Ayrıca Windows Central'ın haberine göre, oyunun Tokyo Game Show 2025'te duyurulacağına dair "resmi" belgeler de sızdırılmaya başladı. Insider-Gaming'den Tom Henderson ve Nate the Hate ise bu belgeleri gördüklerini doğruladı.
Forza Horizon 6 gerçekten Japonya'da geçecekse, Tokyo Game Show bu duyuru için tercih edilmiş olabilir. Özellikle PlayStation'ın Japonya'daki güçlü konumu düşünüldüğünde, oyunun bu platforma da çıkış yapma ihtimali yüksek. Forza Horizon 5'in PlayStation'da yakaladığı başarının ardından, serinin yeni oyununun çok daha geniş bir kitleye hitap etmesi bekleniyor. Ancak tüm detaylar için Eylül sonunda düzenlenecek Tokyo Game Show 2025'e kadar beklememiz gerekecek.