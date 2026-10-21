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    Xbox'ın talipleri şirkete 100 milyar doların üstünde değer biçiyor

    Microsoft Xbox'ı satmaya mı hazırlanıyor? Gelen son haberler birden fazla yatırım şirketinin Xbox'ı satın almakla ilgilendiğini gösteriyor. Konuşulan rakamlar ise dikkat çekici.

    Xbox'ın talipleri şirkete 100 milyar doların üstünde değer biçiyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft çatısı altında yoluna devam eden Xbox, son dönemde epey çalkantılı bir süreçten geçiyor. Bir dönem Game Pass'e büyük umutlar bağlayan şirket, şimdilerdeyse bunun sürdürülemez bir model olduğu kanaatine varmış durumda. Bu yüzden de Game Pass tarafında önemli değişiklikler yapıyor. Diğer yandan hazırlıklarına başlanan yeni nesil Xbox konsolu ise giderek artan donanım maliyetleriyle boğuşuyor. Öyle ki gelen son haberler konsolun maliyetinin 1800 dolara kadar çıkabileceğini söylüyor. Tüm bunlar Xbox'ın geleceğine dair pek çok soru işareti yaratıyor olsa da gelen son haberler şirketin hâlâ epey bir ederi olduğunu gösteriyor.

    The Information, son dönemde birden fazla yatırım şirketinin (sermaye fonunun) Xbox'ı Microsoft'tan satın alma ihtimali üzerinde durduğunu belirtiyor. Bu süreçte Xbox'ın ederini belirlemeye girişen yatırım şirketleri, olası bir satın alımda şirkete en az 100 milyar dolar değer biçileceği sonucuna vardı. Üstelik işler daha ciddiye bindiğinde bu tutarın 150 milyar dolara kadar çıkabileceği düşünülüyor.

    Tabii bu noktada ortada somut bir teklif olmadığı için bunlar varsayımsal rakamlar. Ancak bu tutarların herhangi bir analistten değil, Xbox'ı satın almakla ilgilenen büyük yatırım şirketleri tarafından belirlenmiş olması, olası bir satın alım durumunda muhtemelen buna yakın rakamlar göreceğimizi düşündürüyor.

    Microsoft'un Xbox'ı Satmaya Hazırlandığı İddia Ediliyor

    Microsoft şu anda Xbox'ı satma yönünde somut bir adım atmış değil. Ancak son dönemde şirketin içinden bu yönde duyumlar geliyor. Nitekim Fortune da kısa süre önce yayımladığı bir makalede buna değinmiş, Microsoft'un Xbox'ı satmayı ya da ayrı bir şirkete dönüştürmeyi planladığını öne sürmüştü. Fortune'un aldığı duyumlara göre Amerikalı teknoloji devi bunu yapmadan önce Xbox'ı olabildiğince cazip hâle getirmek istiyor. Kısa süre önce Xbox'ın başına geçen Asha Sharma'nın başlıca görevinin de şirketi olabildiğince "parlatmak" olduğu söyleniyor. Bu iddiaya göre, son dönemde yaşanan değişimlerin ve yapılan duyuruların da başlıca motivasyonu bu hedefe ulaşmak. Yani Xbox'ı olabildiğince yüksek değerden satmak.

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