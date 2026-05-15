    Xbox’ın yeni Elite 3 ve bulut oyun kontrolcüsü ortaya çıktı

    Microsoft’un henüz duyurmadığı Xbox Elite 3 kontrolcüsü ve yeni bulut oyun kumandası sızdırıldı. Yeni Xbox Elite 3 kontrolcüsünün hem tasarımsal hem de ek düğmelerle güncellendiği görüldü.

    Microsoft’un henüz duyurmadığı iki yeni Xbox aksesuarı internete sızdı. Brezilya’daki düzenleyici kurum Anatel’de ortaya çıkan belgeler, şirketin yeni nesil Xbox Elite Controller 3 modeliyle birlikte kompakt yapılı yeni bir Xbox Cloud Gaming kontrolcüsü üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi.

    Xbox Elite 3’te yeni tasarım detayları mevcut

    Sızdırılan görseller ve teknik bilgiler, uzun süredir güncellenmeyen Elite serisinin önemli değişikliklerle geri döneceğine işaret ediyor. Microsoft, ikinci nesil Elite kontrolcüyü 2019 yılında piyasaya sürmüştü. Yeni model ise hem tasarım hem de işlevsellik tarafında kayda değer yenilikler içeriyor.

    En dikkat çekici değişikliklerden biri, kontrolcünün alt kısmında yer alan iki yeni kaydırma tekerleği oldu. Başparmakla kullanılabilecek şekilde konumlandırılan bu tekerleklerin oyun içi ayarlar, silah seçimi veya hızlı menü geçişleri gibi işlevlerde kullanılabileceği düşünülüyor.

    Kontrolcünün ön yüzünde yer alan yeni eşleştirme tuşu da dikkat çekiyor. Sızdırılan bilgilere göre bu düğme, cihazın yerel bağlantı ile bulut bağlantısı arasında geçiş yapmasını sağlayacak.

    Elite 3’te yeniden tasarlanan D-pad yapısı da göze çarpan değişiklikler arasında yer alıyor. Bunun yanında Microsoft’un yıllardır eleştirilen pil tercihini değiştirdiği görülüyor. Şirketin yeni modelde çıkarılabilir ve yeniden şarj edilebilir bataryaya geçiş yaptığı belirtiliyor. Xbox ekosisteminde uzun süredir AA pil kullanımının sürdürülmesi oyuncular tarafından sıkça eleştiriliyordu.

    Yeni Xbox Cloud Gaming kontrolcüsü

    Sızıntılarda ortaya çıkan ikinci ürün ise doğrudan bulut oyun deneyimine odaklanan kompakt yapılı yeni bir Xbox kontrolcüsü oldu. Görsellerde siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği görülen cihazın, boyut açısından oldukça küçük olduğu dikkat çekiyor.

    Tasarım dili itibarıyla 8BitDo ürünlerini andıran kontrolcüde klasik Xbox tuş yerleşimi korunuyor. Kısa tutma kolları, dikdörtgen gövde yapısı ve asimetrik analog çubuk yerleşimi cihazın öne çıkan fiziksel detayları arasında bulunuyor. Xbox logosuna sahip ana ekran tuşu ve geleneksel D-pad tasarımı da korunmuş durumda.

    İddialara göre cihaz, standart Bluetooth bağlantısının yanında doğrudan Microsoft’un bulut servislerine bağlanabilmek için Wi-Fi desteği sunacak. Bu sayede özellikle Xbox Cloud Gaming kullanımında gecikme süresinin düşürülmesi hedefleniyor.

    Kontrolcünün donanım tarafında ise Realtek tabanlı bir yonga seti yer aldığı belirtiliyor. Digital Foundry tarafından yapılan incelemelere göre cihazda çift çekirdekli ARM Cortex-A7 işlemci bulunuyor. Ayrıca bu modelde de yeniden şarj edilebilir dahili batarya kullanıldığı ifade ediliyor.

    Her iki ürün de henüz resmi olarak duyurulmuş değil. Ancak cihazların Brezilya’daki düzenleyici kurum kayıtlarında görünmesi, ürünlerin piyasaya çıkışının çok uzak olmadığını gösteriyor.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

