Xbox’ın yeni Elite 3 ve bulut oyun kontrolcüsü ortaya çıktı

Xbox Elite 3’te yeni tasarım detayları mevcut
Sızdırılan görseller ve teknik bilgiler, uzun süredir güncellenmeyen Elite serisinin önemli değişikliklerle geri döneceğine işaret ediyor. Microsoft, ikinci nesil Elite kontrolcüyü 2019 yılında piyasaya sürmüştü. Yeni model ise hem tasarım hem de işlevsellik tarafında kayda değer yenilikler içeriyor.
Kontrolcünün ön yüzünde yer alan yeni eşleştirme tuşu da dikkat çekiyor. Sızdırılan bilgilere göre bu düğme, cihazın yerel bağlantı ile bulut bağlantısı arasında geçiş yapmasını sağlayacak.
Yeni Xbox Cloud Gaming kontrolcüsü
Sızıntılarda ortaya çıkan ikinci ürün ise doğrudan bulut oyun deneyimine odaklanan kompakt yapılı yeni bir Xbox kontrolcüsü oldu. Görsellerde siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği görülen cihazın, boyut açısından oldukça küçük olduğu dikkat çekiyor.
İddialara göre cihaz, standart Bluetooth bağlantısının yanında doğrudan Microsoft’un bulut servislerine bağlanabilmek için Wi-Fi desteği sunacak. Bu sayede özellikle Xbox Cloud Gaming kullanımında gecikme süresinin düşürülmesi hedefleniyor.
Kontrolcünün donanım tarafında ise Realtek tabanlı bir yonga seti yer aldığı belirtiliyor. Digital Foundry tarafından yapılan incelemelere göre cihazda çift çekirdekli ARM Cortex-A7 işlemci bulunuyor. Ayrıca bu modelde de yeniden şarj edilebilir dahili batarya kullanıldığı ifade ediliyor.
Her iki ürün de henüz resmi olarak duyurulmuş değil. Ancak cihazların Brezilya’daki düzenleyici kurum kayıtlarında görünmesi, ürünlerin piyasaya çıkışının çok uzak olmadığını gösteriyor.Kaynakça https://www.engadget.com/2173164/microsofts-unreleased-cloud-controller-has-been-spotted-in-the-wild-and-its-teeny/ https://www.engadget.com/2173365/xbox-elite-controller-3-leaked-by-brazilian-regulator/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.