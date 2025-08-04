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    Xbox konsolları 30 milyonu göremedi: İşte güncel rakamlar

    Xbox Series S ve X toplam satışları 30 milyon adedin altında kaldı. Kârlılığa ulaşan konsollar, buna rağmen PS5 karşısında pazar payı kaybetmeye devam ediyor.  

    Xbox konsolları 30 milyonu göremedi: İşte güncel rakamlar Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox Game Pass ile rekor gelirler elde etse de donanım tarafındaki tablo aynı ölçüde parlak değil. AMD'ye yakınlığıyla bilinen güvenilir kaynak KeplerL2'ye göre, Xbox Series S ve X toplamda hâlâ 30 milyon satış adedine ulaşabilmiş değil. Xbox'ın en iyi senaryoda bile 29 milyon seviyesinde kaldığı söyleniyor.

    PS5 farkı üç katına çıktı

    Kaçıranlar için PlayStation 5'in yaklaşık 75 milyon adet sattığı bu dönemde, Xbox konsollarının pazar payı ciddi şekilde gerilemiş durumda. Öyle ki Steam Deck gibi cihazların da dahil olduğu Semi-Custom Business Unit (SCBU) verilerine göre, Xbox bu nesilde sadece PS5'e değil, farklı segmentlerdeki rakiplerine karşı da geride. Özellikle Xbox Series S'in uygun fiyat stratejisi, düşen satış trendini durdurmakta yeterli olmadı.

    Yine de Xbox donanımının artık zararına satılmadığını belirtelim. Yapılan yonga küçültme çalışmaları ve fiyat ayarlamaları sayesinde Series X modelinin kârlı hâle geldiği belirtiliyor. Buna karşın Sony tarafında, PS5'in hâlen küçük de olsa zararına satıldığı, sadece PS5 Pro modelinin kârlı olduğu belirtilmişti. Bu noktada donanım tarafında Microsoft’un en azından maliyetlerini dengeleyebildiği söylenebilir.

    Son mali çeyrekte Xbox donanım gelirlerinin yıllık bazda %22 oranında düştüğü göz önüne alındığında, Game Pass'in sağladığı gelir artışının donanım tarafındaki zayıflığı maskeleyemeyeceği aşikar. Xbox Series konsolları artık zarar ettirmiyor olabilir, ancak düşük satış ivmesi sürdürülebilirlik açısından hâlâ soru işaretlerine neden oluyor. Dolayısıyla, Microsoft'un bu konuda neler yapacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

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