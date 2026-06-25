Xbox konsollarına küresel çapta zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyun konsollarında son dönemde sıklaşan fiyat güncellemelerine bir yenisi daha eklendi. Microsoft, Xbox Series X ve Xbox Series S modellerinin fiyatlarının 1 Ağustos 2026 itibarıyla dünya genelinde artırılacağını resmen duyurdu. Şirket, kararın arkasında bellek ve depolama bileşenlerindeki sert maliyet artışlarının bulunduğunu söylüyor.

Xbox Series X ve S modellerine zam

Microsoft, yeni yaptığı duyuruda Xbox Series X ve Series S modellerinin fiyatlarına dünya genelinde artıracağını açıkladı Şirketin açıklamasına göre son aylarda tedarikçilerle farklı seçenekler değerlendirilse de konsol depolama ve bellek maliyetleri 2,5 katın üzerine çıktı. Şirket, bu maliyetlerin 2027 sonbaharına kadar yeniden ikiye katlanmasını beklediğini belirtiyor.

Yeni fiyat artışı ise dikkat çekici seviyede. 512 GB depolamalı Xbox Series S modelinin fiyatı 399,99 dolardan 499,99 dolara çıkacak. 1 TB'lık Xbox Series S ise 449,99 dolardan 599,99 dolara yükselecek. Dijital sürüm olan 1 TB Xbox Series X Digital tarafında fiyat 599,99 dolardan 749,99 dolara çıkarken, standart 1 TB Xbox Series X modeli de 649,99 dolardan 799,99 dolara yükselecek.

Xbox Fiyatları Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Xbox Series S (512 GB) 399,99 dolar 499,99 dolar Xbox Series S (1 TB) 449,99 dolar 599,99 dolar Xbox Series X Digital (1 TB) 599,99 dolar 749,99 dolar Xbox Series X (1 TB) 649,99 dolar 799,99 dolar

Bunun yanında Microsoft, 2 TB depolamalı Xbox Series X modelinin üretiminin kalıcı olarak sonlandırıldığını da açıkladı. Yani üst depolama seçeneği tarafında da önemli bir değişiklik söz konusu. Microsoft'un verdiği mesaja bakılırsa bu zam kararı tek başına kısa vadeli bir düzeltme gibi görünmüyor. Bellek ve depolama maliyetlerindeki baskı devam ettiği sürece konsol pazarında benzer fiyat güncellemeleri görmeye devam edebiliriz.

Xbox, 10'dan fazla dizi ve film uyarlaması hazırlıyor 2 gün önce eklendi

Özellikle son dönemde Apple ve diğer üreticilerin de benzer gerekçelerle fiyat artırdığı düşünülürse, bileşen krizinin etkisi artık yalnızca PC veya telefon tarafıyla sınırlı kalmıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Xbox konsollarına küresel çapta zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: