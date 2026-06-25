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    Xbox konsollarına küresel çapta zam geldi: İşte yeni fiyatlar

    Microsoft, Xbox Series X ve Series S modellerinin fiyatını 1 Ağustos 2026 itibarıyla dünya genelinde artıracağını açıkladı. Zam kararının arkasında yine bellek ve depolama maliyetleri var.

    Xbox konsollarına küresel çapta zam geldi! İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Oyun konsollarında son dönemde sıklaşan fiyat güncellemelerine bir yenisi daha eklendi. Microsoft, Xbox Series X ve Xbox Series S modellerinin fiyatlarının 1 Ağustos 2026 itibarıyla dünya genelinde artırılacağını resmen duyurdu. Şirket, kararın arkasında bellek ve depolama bileşenlerindeki sert maliyet artışlarının bulunduğunu söylüyor.

    Xbox Series X ve S modellerine zam

    Microsoft, yeni yaptığı duyuruda Xbox Series X ve Series S modellerinin fiyatlarına dünya genelinde artıracağını açıkladı Şirketin açıklamasına göre son aylarda tedarikçilerle farklı seçenekler değerlendirilse de konsol depolama ve bellek maliyetleri 2,5 katın üzerine çıktı. Şirket, bu maliyetlerin 2027 sonbaharına kadar yeniden ikiye katlanmasını beklediğini belirtiyor. 

    Yeni fiyat artışı ise dikkat çekici seviyede. 512 GB depolamalı Xbox Series S modelinin fiyatı 399,99 dolardan 499,99 dolara çıkacak. 1 TB'lık Xbox Series S ise 449,99 dolardan 599,99 dolara yükselecek. Dijital sürüm olan 1 TB Xbox Series X Digital tarafında fiyat 599,99 dolardan 749,99 dolara çıkarken, standart 1 TB Xbox Series X modeli de 649,99 dolardan 799,99 dolara yükselecek.

    Xbox Fiyatları
    Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
    Xbox Series S (512 GB) 399,99 dolar 499,99 dolar
    Xbox Series S (1 TB) 449,99 dolar 599,99 dolar
    Xbox Series X Digital (1 TB) 599,99 dolar 749,99 dolar
    Xbox Series X (1 TB) 649,99 dolar 799,99 dolar

    Bunun yanında Microsoft, 2 TB depolamalı Xbox Series X modelinin üretiminin kalıcı olarak sonlandırıldığını da açıkladı. Yani üst depolama seçeneği tarafında da önemli bir değişiklik söz konusu. Microsoft'un verdiği mesaja bakılırsa bu zam kararı tek başına kısa vadeli bir düzeltme gibi görünmüyor. Bellek ve depolama maliyetlerindeki baskı devam ettiği sürece konsol pazarında benzer fiyat güncellemeleri görmeye devam edebiliriz.

    Özellikle son dönemde Apple ve diğer üreticilerin de benzer gerekçelerle fiyat artırdığı düşünülürse, bileşen krizinin etkisi artık yalnızca PC veya telefon tarafıyla sınırlı kalmıyor.

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