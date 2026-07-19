Gears of War ile kalmayacak: Xbox konsoluna özel daha fazla oyun geliyor

Tam Boyutta Gör XBOX'ın üst düzey yöneticileri Matthew Ball ve Matt Booty, Microsoft'un oyun markasının geleceğine yönelik özel oyun stratejisi hakkında açıklamalarda bulundu. Her ikisi de, markanın hayatta kalması ve oyuncuların konsolu satın almak istemesi için özel oyunların gerekli olduğunuaçıkça belirtiyor.

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XBOX'ın Baş Strateji Sorumlusu Matthew Ball, Gears of War: E-Day ve yakında çıkacak Clockwork oyununun Xbox platformuna süreli özel oyunlar değil, kalıcı özel oyunlar olacağını doğruladı. Ayrıca, daha fazla özel oyun yolda.

Xbox'a özel oyunlar artık tek oyunculu oyunlarla sınırlı değil

XBOX Baş İçerik Sorumlusu Matt Booty ise Xbox'a özel oyunların artık sadece hikaye odaklı, tek oyunculu deneyimlere odaklanmayacağını belirtti. İlk örneklerden biri, altı oyunculu çevrimiçi co-op modunu içerecek olan Gears of War: E-Day. Çok oyunculu özelliklerine rağmen Microsoft, oyunu hâlâ Xbox'a özel olarak değerlendiriyor. Bu, stratejide dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. Microsoft, tek oyunculu ve çok oyunculu oyunları ayırmak yerine artık her ikisini de özel oyunlar için uygun görüyor.

Büyük canlı hizmet oyunları birden fazla platformda piyasaya sürülmeye devam edecek

Microsoft, Xbox'a özel oyunların tanımını genişletirken, büyük canlı hizmet oyunlarının birden fazla platformda piyasaya sürülmeye devam edeceğini de doğruladı. Uzun yıllar boyunca büyük çevrimiçi toplulukları aktif tutmak için tasarlanan oyunlar, mümkün olduğunca çok oyuncuya sahip olmaktan fayda sağlıyor. Bu nedenle Microsoft, bu oyunların platforma özel hale gelmesinin olası olmadığını söylüyor. Şirket, bu yaklaşımın sağlıklı oyuncu tabanlarını korumaya yardımcı olurken, belirli oyunların Xbox'a özel kalmasına da olanak sağladığına inanıyor.

Microsoft ayrıca Bethesda'nın yeni oyunları hakkındaki soruları da yanıtladı. Şu anda şirket, Fallout 5 ya da The Elder Scrolls 6'nın yalnızca Xbox'ta mı yoksa birden fazla platformda mı piyasaya sürüleceğine karar vermedi. Resmi bir açıklama yapılmadı, her iki serinin geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

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