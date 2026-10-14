Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox Labs duyuruldu: Oyunlar daha fazla platforma geliyor

    Microsoft, oyunların farklı platformlarda çalıştırılmasını sağlayan projeleri araştırmak için Xbox Labs'i kurdu. Ekip, yapay zeka destekli oyun geliştirme ve yeniden derleme üzerine çalışacak.

    Xbox Labs duyuruldu: Oyunlar daha fazla platforma geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, oyunları farklı donanım ve platformlarda çalıştırmayı mümkün kılan topluluk projeleri için Xbox Labs adlı yeni bir ekip kurdu. Xbox CEO'su Asha Sharma'nın duyurduğu girişim, oyunların yeniden derlenmesi, tersine mühendislik ve yapay zeka destekli geliştirme yöntemlerini araştıracak.

    Microsoft'un yeni ekibi, normal şartlarda çalışmak üzere tasarlanmadıkları donanımlarda veya platformlarda oyunların nasıl çalıştırılabileceğini inceleyecek. Xbox CEO'su ise, özellikle topluluk tarafından geliştirilen ve Windows oyunlarını Apple Silicon işlemcilere ya da web tarayıcılarına taşıyan projelere dikkat çekti.

    WebAssembly ve WebGPU gibi teknolojilerden yararlanan bazı projeler, Halo ve GTA 5 gibi oyunları farklı ortamlarda çalıştırmayı hedefliyor. Bazı modlama çalışmaları ise birbirinden farklı oyunların kodlarını bir araya getirerek alışılmışın dışında sonuçlar ortaya çıkarıyor.

    Yapay zeka destekli oyun geliştirme gündemde

    Xbox Labs oyun geliştiricileri, mühendisler ve bilim insanlarından oluşan küçük bir ekip olarak faaliyet gösterecek. Microsoft, ekibin deneylerini kamuoyuyla paylaşacağını ve geliştirdiği araçları diğer geliştiricilerin kullanımına sunacağını belirtiyor. Çalışmaların önemli başlıklarından biri, yapay zeka ajanlarının oyunların yeniden derlenmesi ve farklı platformlara uyarlanması süreçlerinde nasıl kullanılabileceği olacak.

    Bu yöntemler, mevcut oyunların farklı donanımlara taşınmasını kolaylaştırma potansiyeli taşıyor. Ancak Microsoft henüz üzerinde çalışılacak oyunları, geliştirilecek araçları veya ilk projelerin çıkış tarihlerini açıklamadı. Dolayısıyla Xbox Labs'in kısa vadede kullanıma sunacağı somut bir araç bulunmuyor.

    Xbox Labs için ilk aşamada araç paylaşımı yok

    Microsoft, Xbox Labs için bir internet sitesi de oluşturdu. İlgilenen geliştiriciler, girişimle ilgili gelişmeleri takip etmek amacıyla e-posta bildirimlerine kaydolabiliyor. Şimdilik indirilebilecek araçlar, desteklenen oyunların listesi veya ayrıntılı bir yol haritası bulunmuyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kpss 2028 2001 toyota corolla 1.6 vvt-i terra hem ortaöğretim hemde önlisans kpss ye girebilir miyim prizdirek bilyası sesi gta 4 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum