Xbox Labs duyuruldu: Oyunlar daha fazla platforma geliyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, oyunları farklı donanım ve platformlarda çalıştırmayı mümkün kılan topluluk projeleri için Xbox Labs adlı yeni bir ekip kurdu. Xbox CEO'su Asha Sharma'nın duyurduğu girişim, oyunların yeniden derlenmesi, tersine mühendislik ve yapay zeka destekli geliştirme yöntemlerini araştıracak.

Microsoft'un yeni ekibi, normal şartlarda çalışmak üzere tasarlanmadıkları donanımlarda veya platformlarda oyunların nasıl çalıştırılabileceğini inceleyecek. Xbox CEO'su ise, özellikle topluluk tarafından geliştirilen ve Windows oyunlarını Apple Silicon işlemcilere ya da web tarayıcılarına taşıyan projelere dikkat çekti.

WebAssembly ve WebGPU gibi teknolojilerden yararlanan bazı projeler, Halo ve GTA 5 gibi oyunları farklı ortamlarda çalıştırmayı hedefliyor. Bazı modlama çalışmaları ise birbirinden farklı oyunların kodlarını bir araya getirerek alışılmışın dışında sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Yapay zeka destekli oyun geliştirme gündemde

Xbox Labs oyun geliştiricileri, mühendisler ve bilim insanlarından oluşan küçük bir ekip olarak faaliyet gösterecek. Microsoft, ekibin deneylerini kamuoyuyla paylaşacağını ve geliştirdiği araçları diğer geliştiricilerin kullanımına sunacağını belirtiyor. Çalışmaların önemli başlıklarından biri, yapay zeka ajanlarının oyunların yeniden derlenmesi ve farklı platformlara uyarlanması süreçlerinde nasıl kullanılabileceği olacak.

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Bu yöntemler, mevcut oyunların farklı donanımlara taşınmasını kolaylaştırma potansiyeli taşıyor. Ancak Microsoft henüz üzerinde çalışılacak oyunları, geliştirilecek araçları veya ilk projelerin çıkış tarihlerini açıklamadı. Dolayısıyla Xbox Labs'in kısa vadede kullanıma sunacağı somut bir araç bulunmuyor.

Xbox Labs için ilk aşamada araç paylaşımı yok

Microsoft, Xbox Labs için bir internet sitesi de oluşturdu. İlgilenen geliştiriciler, girişimle ilgili gelişmeleri takip etmek amacıyla e-posta bildirimlerine kaydolabiliyor. Şimdilik indirilebilecek araçlar, desteklenen oyunların listesi veya ayrıntılı bir yol haritası bulunmuyor.

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