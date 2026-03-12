“Xbox Mode” özelliği gelecek ay Windows 11’e geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, PC ve konsol oyun deneyimlerini daha da yakınlaştırma hedefiyle Windows 11 kullanıcıları için yeni bir tam ekran oyun modu sunacağını açıkladı. Xbox Mode olarak adlandırılan bu özellik, Nisan 2026’dan itibaren tüm Windows 11 bilgisayarlarda, dizüstü, masaüstü ve tabletlerde kullanılabilecek.

Özellik teknik olarak daha önce Xbox Full Screen Experience (FSE) adıyla, Kasım 2025’ten bu yana Windows Insider ve Xbox Insider programlarına dahil kullanıcılar tarafından test edilebiliyordu. Ancak Microsoft, bu deneme sürümünün kullanıcı deneyimini yeterince geliştirmediğini belirterek, yeni isim ve iyileştirmelerle kullanıcıya daha akıcı ve konsol benzeri bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Her şey tek çatı altında olacak

Xbox Mode’un en dikkat çeken yönü, kullanıcıların Windows’un normal masaüstü ortamından çıkmadan konsol benzeri bir deneyime erişebilmesi. Bu mod, oyun kütüphanelerini tek bir çatı altında toplayarak Steam, Epic Games Store ve Xbox Game Pass gibi farklı platformlardaki oyunlara daha hızlı erişim imkanı tanıyacak. Arayüz, kontrolcü ile gezinme, oyun başlatma ve oyun içi menüler arasındaki geçişleri kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış durumda.

Microsoft’un duyurusuna göre Xbox Mode, oyun oynarken sistem kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yardımcı olacak. Tam ekran moduna geçildiğinde bazı arka plan işlemleri sınırlandırılarak oyunlara daha fazla bellek ve işlem gücü ayrılacak.

AMD, Project Helix’le birlikte geliştirilen FSR Diamond'ı tanıttı 6 sa. önce eklendi

Bu yeni özellik aynı zamanda Xbox’ın yaklaşan nesil konsolu Project Helix ile de paralel ilerliyor. Microsoft tarafından 2027’de geliştiricilere alpha sürümü dağıtılması planlanan Helix, hem konsol hem de PC oyunlarını çalıştıracak şekilde tasarlanıyor. Bu da şirketin oyun stratejisinde Windows 11 ile Xbox arasındaki çizgiyi giderek kaldırdığını gösteriyor.

Microsoft’un GDC 2026 etkinliğinde paylaştığı bilgilere göre Xbox Mode yalnızca yeni arayüz sunmakla kalmayacak, aynı zamanda geliştiricilere yönelik yeni teknolojiler de gündemde. Geliştiriciler, oyun yükleme sürelerini kısaltmak için önceden derlenmiş shader’lar gönderen “Advanced Shader Delivery” özelliğine artık Xbox Store üzerinden erişebilecek. Ayrıca DirectX ve DirectStorage gibi grafik ve performans odaklı araçlarda da güncellemeler yapılacağı tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Xbox Mode özelliği gelecek ay Windows 11’e geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: