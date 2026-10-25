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    Xbox, Netflix'in 500 milyon dolarlık teklifini reddetti

    Netflix'in kısa süre önce Xbox'a 500 milyon dolarlık kayda değer bir teklif yaptığı, fakat bu teklifin yetersiz bulunduğu için reddedildiği ortaya çıktı. İşte teklifin detayları...

    Xbox, Netflix'in 500 milyon dolarlık teklifini reddetti Tam Boyutta Gör
    Elinde bulunan Call of Duty, Gears of War, Halo gibi kıymetli serilerini sadece oyun dünyasıyla sınırlı tutmayıp film ve TV tarafına da aktarmak isteyen Xbox, kısa süre önce bunun için XP adlı yeni bir departman kurdu. Şirketin bu hamlesi, önümüzdeki dönemde daha fazla oyun uyarlaması hayata geçirme niyetinde olduğunu da ortaya koydu. Ancak şirketin kendi eserlerine biçtiği değer, bu hayali gerçeğe dönüştürmesine engel olabilir.

    Puck News tarafından aktarılan bilgilere göre Netflix, kısa süre önce kayda değer bir teklifle Xbox'ın kapısını çalmış. Şirket, popüler oyunlarını alıp film ve dizilere dönüştürmek için Xbox'a 500 milyon dolar teklif etmiş. Ne var ki Xbox bu teklifi geri çevirmiş ve bunun yerine 800 milyon dolar istemiş. Bu da iki taraf için de epey kârlı olabilecek bu ortaklığın gerçekleşmesine engel olmuş.

    Xbox ve Netflix Arasındaki Görüşmeler Durdu

    İki taraf arasında görüşmelerin artık devam etmediği belirtiliyor. Bunun tek sebebi aradaki 300 milyon dolarlık fark değil. Netflix bu teklifi yaptığında şirketin içerikten sorumlu yöneticisi Bela Bajaria'ydı ve hangi içeriklerin alınacağına o karar veriyordu. Ancak aradan geçen sürede kendisiyle yollar ayrıldı. Bajaria'nın ayrılığıyla birlikte Xbox'a yönelik planlar da rafa kalkmış oldu.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

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