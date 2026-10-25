Xbox, Netflix'in 500 milyon dolarlık teklifini reddetti

Tam Boyutta Gör Elinde bulunan Call of Duty, Gears of War, Halo gibi kıymetli serilerini sadece oyun dünyasıyla sınırlı tutmayıp film ve TV tarafına da aktarmak isteyen Xbox, kısa süre önce bunun için XP adlı yeni bir departman kurdu. Şirketin bu hamlesi, önümüzdeki dönemde daha fazla oyun uyarlaması hayata geçirme niyetinde olduğunu da ortaya koydu. Ancak şirketin kendi eserlerine biçtiği değer, bu hayali gerçeğe dönüştürmesine engel olabilir.

Puck News tarafından aktarılan bilgilere göre Netflix, kısa süre önce kayda değer bir teklifle Xbox'ın kapısını çalmış. Şirket, popüler oyunlarını alıp film ve dizilere dönüştürmek için Xbox'a 500 milyon dolar teklif etmiş. Ne var ki Xbox bu teklifi geri çevirmiş ve bunun yerine 800 milyon dolar istemiş. Bu da iki taraf için de epey kârlı olabilecek bu ortaklığın gerçekleşmesine engel olmuş.

Bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamaları 1 yıl önce eklendi

Xbox ve Netflix Arasındaki Görüşmeler Durdu

İki taraf arasında görüşmelerin artık devam etmediği belirtiliyor. Bunun tek sebebi aradaki 300 milyon dolarlık fark değil. Netflix bu teklifi yaptığında şirketin içerikten sorumlu yöneticisi Bela Bajaria'ydı ve hangi içeriklerin alınacağına o karar veriyordu. Ancak aradan geçen sürede kendisiyle yollar ayrıldı. Bajaria'nın ayrılığıyla birlikte Xbox'a yönelik planlar da rafa kalkmış oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: