Xbox, Netflix'in 500 milyon dolarlık teklifini reddetti

Puck News tarafından aktarılan bilgilere göre Netflix, kısa süre önce kayda değer bir teklifle Xbox'ın kapısını çalmış. Şirket, popüler oyunlarını alıp film ve dizilere dönüştürmek için Xbox'a 500 milyon dolar teklif etmiş. Ne var ki Xbox bu teklifi geri çevirmiş ve bunun yerine 800 milyon dolar istemiş. Bu da iki taraf için de epey kârlı olabilecek bu ortaklığın gerçekleşmesine engel olmuş.
Xbox ve Netflix Arasındaki Görüşmeler Durdu
İki taraf arasında görüşmelerin artık devam etmediği belirtiliyor. Bunun tek sebebi aradaki 300 milyon dolarlık fark değil. Netflix bu teklifi yaptığında şirketin içerikten sorumlu yöneticisi Bela Bajaria'ydı ve hangi içeriklerin alınacağına o karar veriyordu. Ancak aradan geçen sürede kendisiyle yollar ayrıldı. Bajaria'nın ayrılığıyla birlikte Xbox'a yönelik planlar da rafa kalkmış oldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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