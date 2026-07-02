Xbox, oyun disklerini dijitale çeviren bir sistemi test ediyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox ekosisteminde fiziksel oyun koleksiyonlarını koruyacak önemli bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin dahili olarak test etmeye başladığı "Disc2Digital" sistemi, uyumlu fiziksel Xbox oyunlarını dijital lisansa dönüştürerek kullanıcıların kütüphanelerini dijital ortama taşımasına olanak sağlayacak. Özelliğin, gelecek nesil Xbox konsolları için kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Eski konsollar dahil değil

Microsoft'un planlarına aşina kaynaklara göre geliştirilen sistem, Xbox One ve Xbox Series X diskleriyle çalışacak. Buna karşılık Xbox 360 ve ilk nesil Xbox oyun diskleri bu programa dahil edilmeyecek.

Sistemin çalışma mantığı oldukça basit. Kullanıcı, uyumlu fiziksel diski Xbox konsoluna takıp oyunu yükleyerek çalıştırdığında Microsoft hesabına o oyun için dijital kullanım hakkı tanımlanacak. Böylece oyun, Microsoft Store üzerinden dijital olarak satın alınmış gibi kullanılabilecek.

Dijital hak diske bağlı olacak

Tam Boyutta Gör Microsoft'un geliştirdiği sistemde dijital lisans kullanıcı hesabına kalıcı olarak tanımlanmıyor. Hak, fiziksel diske bağlı şekilde çalışıyor. Kullanıcı diski farklı bir hesaba giriş yaparak kullanırsa veya oyunu başka birine ödünç verirse, dijital kullanım hakkı da diskle birlikte yeni kullanıcıya aktarılacak. Aynı şekilde diskin satılması durumunda önceki sahibi dijital erişimini kaybedecek.

Ek olarak disk dijitalleştirildikten sonra fiziksel olarak kullanılmaya devam edebilecek. Yani dijital lisans oluşturulması, diskin normal çalışma biçimini değiştirmeyecek.

Bulut oyun ve PC desteği de sunacak

Disc2Digital sistemi yalnızca dijital erişim sağlamakla kalmayacak. Oyun Xbox Cloud Gaming kütüphanesinde yer alıyorsa ve kullanıcı Game Pass aboneliğine sahipse, oyunu bulut üzerinden de oynayabilecek. Ayrıca Xbox Play Anywhere desteği bulunan yapımlar ek ücret ödemeden PC ve taşınabilir Windows oyun cihazlarında da erişilebilir olacak.

Microsoft ayrıca sistemin, konsollarla birlikte verilen oyun disklerini, birden fazla diskten oluşan oyunları ve diskin sunduğu indirilebilir içerikleri (DLC) de destekleyeceğini belirtiyor.

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Şirketin dahili test belgelerine göre bazı Xbox One oyun diskleri yeni sistemle uyumlu olmayabilir. Microsoft, bunun diskin üretim zamanı ve üretim şekline bağlı olduğunu, bazı eski disklerde programın ihtiyaç duyduğu teknik özelliklerin bulunmayabileceğini ifade ediyor.

Microsoft şu anda Disc2Digital özelliğini şirket içinde test ediyor. Özelliğin önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Öte yandan Microsoft'un Project Helix kod adlı yeni nesil Xbox konsolunun dahili disk sürücüsüyle gelip gelmeyeceği henüz kesinleşmiş değil. Ancak bu sistem, bu doğrultuda atılmış bir adım olabilir.

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Xbox, oyun disklerini dijitale çeviren bir sistemi test ediyor

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