Xbox, oyun disklerini dijitale çeviren bir sistemi test ediyor

Eski konsollar dahil değil
Microsoft'un planlarına aşina kaynaklara göre geliştirilen sistem, Xbox One ve Xbox Series X diskleriyle çalışacak. Buna karşılık Xbox 360 ve ilk nesil Xbox oyun diskleri bu programa dahil edilmeyecek.
Sistemin çalışma mantığı oldukça basit. Kullanıcı, uyumlu fiziksel diski Xbox konsoluna takıp oyunu yükleyerek çalıştırdığında Microsoft hesabına o oyun için dijital kullanım hakkı tanımlanacak. Böylece oyun, Microsoft Store üzerinden dijital olarak satın alınmış gibi kullanılabilecek.
Dijital hak diske bağlı olacak
Ek olarak disk dijitalleştirildikten sonra fiziksel olarak kullanılmaya devam edebilecek. Yani dijital lisans oluşturulması, diskin normal çalışma biçimini değiştirmeyecek.
Bulut oyun ve PC desteği de sunacak
Disc2Digital sistemi yalnızca dijital erişim sağlamakla kalmayacak. Oyun Xbox Cloud Gaming kütüphanesinde yer alıyorsa ve kullanıcı Game Pass aboneliğine sahipse, oyunu bulut üzerinden de oynayabilecek. Ayrıca Xbox Play Anywhere desteği bulunan yapımlar ek ücret ödemeden PC ve taşınabilir Windows oyun cihazlarında da erişilebilir olacak.
Microsoft ayrıca sistemin, konsollarla birlikte verilen oyun disklerini, birden fazla diskten oluşan oyunları ve diskin sunduğu indirilebilir içerikleri (DLC) de destekleyeceğini belirtiyor.
Şirketin dahili test belgelerine göre bazı Xbox One oyun diskleri yeni sistemle uyumlu olmayabilir. Microsoft, bunun diskin üretim zamanı ve üretim şekline bağlı olduğunu, bazı eski disklerde programın ihtiyaç duyduğu teknik özelliklerin bulunmayabileceğini ifade ediyor.
Microsoft şu anda Disc2Digital özelliğini şirket içinde test ediyor. Özelliğin önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Öte yandan Microsoft'un Project Helix kod adlı yeni nesil Xbox konsolunun dahili disk sürücüsüyle gelip gelmeyeceği henüz kesinleşmiş değil. Ancak bu sistem, bu doğrultuda atılmış bir adım olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş