Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox, oyun disklerini dijitale çeviren bir sistemi test ediyor

    Microsoft, fiziksel Xbox oyunlarını dijital lisansa dönüştürecek yeni bir özellik test ediyor. Sistem, diskleri dijital kütüphaneye taşıyarak gelecekteki Xbox'lara geçişi kolaylaştırabilir.

    Xbox, oyun disklerini dijitale çeviren bir sistemi test ediyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox ekosisteminde fiziksel oyun koleksiyonlarını koruyacak önemli bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin dahili olarak test etmeye başladığı "Disc2Digital" sistemi, uyumlu fiziksel Xbox oyunlarını dijital lisansa dönüştürerek kullanıcıların kütüphanelerini dijital ortama taşımasına olanak sağlayacak. Özelliğin, gelecek nesil Xbox konsolları için kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

    Eski konsollar dahil değil

    Microsoft'un planlarına aşina kaynaklara göre geliştirilen sistem, Xbox One ve Xbox Series X diskleriyle çalışacak. Buna karşılık Xbox 360 ve ilk nesil Xbox oyun diskleri bu programa dahil edilmeyecek.

    Sistemin çalışma mantığı oldukça basit. Kullanıcı, uyumlu fiziksel diski Xbox konsoluna takıp oyunu yükleyerek çalıştırdığında Microsoft hesabına o oyun için dijital kullanım hakkı tanımlanacak. Böylece oyun, Microsoft Store üzerinden dijital olarak satın alınmış gibi kullanılabilecek.

    Dijital hak diske bağlı olacak

    Xbox, oyun disklerini dijitale çeviren bir sistemi test ediyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un geliştirdiği sistemde dijital lisans kullanıcı hesabına kalıcı olarak tanımlanmıyor. Hak, fiziksel diske bağlı şekilde çalışıyor. Kullanıcı diski farklı bir hesaba giriş yaparak kullanırsa veya oyunu başka birine ödünç verirse, dijital kullanım hakkı da diskle birlikte yeni kullanıcıya aktarılacak. Aynı şekilde diskin satılması durumunda önceki sahibi dijital erişimini kaybedecek.

    Ek olarak disk dijitalleştirildikten sonra fiziksel olarak kullanılmaya devam edebilecek. Yani dijital lisans oluşturulması, diskin normal çalışma biçimini değiştirmeyecek.

    Bulut oyun ve PC desteği de sunacak

    Disc2Digital sistemi yalnızca dijital erişim sağlamakla kalmayacak. Oyun Xbox Cloud Gaming kütüphanesinde yer alıyorsa ve kullanıcı Game Pass aboneliğine sahipse, oyunu bulut üzerinden de oynayabilecek. Ayrıca Xbox Play Anywhere desteği bulunan yapımlar ek ücret ödemeden PC ve taşınabilir Windows oyun cihazlarında da erişilebilir olacak.

    Microsoft ayrıca sistemin, konsollarla birlikte verilen oyun disklerini, birden fazla diskten oluşan oyunları ve diskin sunduğu indirilebilir içerikleri (DLC) de destekleyeceğini belirtiyor.

    Şirketin dahili test belgelerine göre bazı Xbox One oyun diskleri yeni sistemle uyumlu olmayabilir. Microsoft, bunun diskin üretim zamanı ve üretim şekline bağlı olduğunu, bazı eski disklerde programın ihtiyaç duyduğu teknik özelliklerin bulunmayabileceğini ifade ediyor.

    Microsoft şu anda Disc2Digital özelliğini şirket içinde test ediyor. Özelliğin önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Öte yandan Microsoft'un Project Helix kod adlı yeni nesil Xbox konsolunun dahili disk sürücüsüyle gelip gelmeyeceği henüz kesinleşmiş değil. Ancak bu sistem, bu doğrultuda atılmış bir adım olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 4 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    idrarda keskin koku forum dünyanın en büyük sayısı okunuşu carrefoursa çalışan yorumları telefonla konuşurken internet kesiliyor maxi scooter

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Premier 5G
    Tecno Camon 40 Premier 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum