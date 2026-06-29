Xbox oyuncularının en çok beklediği 10 oyun belli oldu

Listenin ilk sırasında tahmin edeceğiniz üzere GTA VI var ki zaten şu anda platformdan bağımsız olarak tüm oyuncuların en çok beklediği oyun GTA VI. İkinci sırada bir Xbox yapımı olan Fable var ki bu da Microsoft için oldukça iyi bir haber. Çünkü şirketin büyük umutlar bağladığı yeni Fable'ın oyuncu nezdinde karşılık bulduğunu gösteriyor. Aynı şekilde Xbox yapımları olan Halo: Campaign Evolved ve State of Decay 3 de ilk 10'da kendilerine yer buluyor.
Gears of War: E-Day ve Clockwork Revolution İlk 10'a Giremedi
Ancak Microsoft için iyi haberler burada bitiyor. Çünkü ne Gears of War: E-Day ne de Clockwork Revolution ilk 10'da yer almıyor. Oysa bu iki oyun da Xbox'ın 2026'da çıkaracağı özel oyunların başında geliyor. Özellikle Gears of War'un ilk 10'a girememiş olması dikkat çekici.
İşte Xbox Store verilerine göre Xbox oyuncularının "İstek Listesi"ne en çok eklediği 10 oyun.
- Grand Theft Auto 6
- Fable
- Metro 2039
- Halo: Campaign Evolved
- Euro Truck Simulator 2
- Beast of Reincarnation
- State of Decay 3
- Stranger Than Heaven
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis
- Minecraft Dungeons 2
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş