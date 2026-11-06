Xbox PC uygulaması yenilendi: Daha hızlı ve kullanışlı olacak

Yapay Zeka Özeti:
- Microsoft, Windows için Xbox bilgisayar uygulamasını kapsamlı bir güncellemeyle yeniledi. Yenilenen sürüm, öncekine kıyasla yüzde altmış daha hızlı açılıyor ve sayfa yükleme sürelerini yarı yarıya düşürüyor. Uygulamadaki basitleştirilen arayüz tasarımı, gelişmiş arama seçenekleri ve yenilenen sosyal menüler sayesinde oyuncuların içeriklere ulaşması çok daha pratik hale geliyor. Yeni arayüz güncellemelerinin önümüzdeki haftalarda bulut oyun sistemine de gelmesi bekleniyor.
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Xbox PC uygulaması daha hızlı ve kullanışlı hale geliyor
Microsoft'un şirket içi testlerine göre yenilenen Xbox uygulaması, genel açılış süresinde yüzde 60'a kadar hızlanma sağlıyor. Ana sayfa, Mağaza ve Game Pass gibi bölümlerin yüklenmesi yüzde 50'ye kadar hızlanırken uygulama içindeki pencereler yüzde 65'e kadar daha kısa sürede açılıyor. Ancak bu iyileştirmelerin oyunların performansıyla ilgili olmadığını belirtelim.
Basitleştirilen gezinme sistemi, güncellenen oyun kartları ve yeni animasyonlar kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Oyun kütüphanesine eklenen yeni filtreler sayesinde yüklü ve mevcut oyunları düzenlemek de kolaylaşıyor. Ana sayfa ve Ayarlar bölümleri de yeni tasarıma kavuşuyor.
Arkadaş ve sosyal özellikler artık doğrudan ana gezinme menüsünden kullanılabiliyor. Böylece oyuncular, arkadaşlarının hangi oyunları oynadığını görebiliyor, sohbet başlatabiliyor veya partilere katılabiliyor. Arama sistemi de yenilenerek oyunları, yüklü yapımları, eklentileri ve diğer kullanıcıları tek bir arayüz üzerinden bulmayı mümkün hale getiriyor.
Xbox Cloud Gaming arayüzü de yenileniyor
Microsoft, benzer tasarım değişikliklerini Xbox Cloud Gaming tarafına da taşıyor. Güncellenen web arayüzünde satın alınan oyunlar ve Game Pass kütüphanesi tek bir yerde birleştiriliyor. Tür, son oynanan oyunlar ve kontrol yöntemi gibi filtreler de kullanıcıların erişimine sunuluyor.
Bunun yanında geniş ekranlar için yeni düzenler, açık ve koyu tema seçenekleri ile beş farklı yüksek kontrast seçeneği ekleniyor. Microsoft, arayüz güncellemesini önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı planlıyor. Desteklenen televizyonlar ve VR başlıkları için de benzer arayüz değişiklikleri dağıtılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: