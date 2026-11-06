Xbox PC uygulaması yenilendi: Daha hızlı ve kullanışlı olacak

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Microsoft, Windows için Xbox bilgisayar uygulamasını kapsamlı bir güncellemeyle yeniledi. Yenilenen sürüm, öncekine kıyasla yüzde altmış daha hızlı açılıyor ve sayfa yükleme sürelerini yarı yarıya düşürüyor. Uygulamadaki basitleştirilen arayüz tasarımı, gelişmiş arama seçenekleri ve yenilenen sosyal menüler sayesinde oyuncuların içeriklere ulaşması çok daha pratik hale geliyor. Yeni arayüz güncellemelerinin önümüzdeki haftalarda bulut oyun sistemine de gelmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows bilgisayarlarda kullanılan Xbox uygulamasını performans ve arayüz tarafında yeniliyor. Şirketin duyurusuna göre yeni sürüm, önceki versiyona kıyasla yüzde 60'a kadar daha hızlı açılıyor. Sayfa yükleme sürelerinde yüzde 50, uygulama içindeki pencerelerin açılmasında ise yüzde 65'e varan iyileştirme sağlanıyor. Güncelleme, 5 Kasım itibarıyla Xbox Insider kullanıcılarına sunulmaya başladı.

Xbox PC uygulaması daha hızlı ve kullanışlı hale geliyor

Microsoft'un şirket içi testlerine göre yenilenen Xbox uygulaması, genel açılış süresinde yüzde 60'a kadar hızlanma sağlıyor. Ana sayfa, Mağaza ve Game Pass gibi bölümlerin yüklenmesi yüzde 50'ye kadar hızlanırken uygulama içindeki pencereler yüzde 65'e kadar daha kısa sürede açılıyor. Ancak bu iyileştirmelerin oyunların performansıyla ilgili olmadığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör Söz konusu değişiklikler doğrudan Xbox uygulamasının açılış, gezinme ve tepki sürelerini kapsıyor. Microsoft ayrıca elde edilen sonuçların kullanılan donanım, internet bağlantısı ve sistem yapılandırmasına göre değişebileceğini belirtiyor. Performans iyileştirmelerinin yanı sıra uygulamanın arayüzü de yeniden tasarlandı.

Basitleştirilen gezinme sistemi, güncellenen oyun kartları ve yeni animasyonlar kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Oyun kütüphanesine eklenen yeni filtreler sayesinde yüklü ve mevcut oyunları düzenlemek de kolaylaşıyor. Ana sayfa ve Ayarlar bölümleri de yeni tasarıma kavuşuyor.

Arkadaş ve sosyal özellikler artık doğrudan ana gezinme menüsünden kullanılabiliyor. Böylece oyuncular, arkadaşlarının hangi oyunları oynadığını görebiliyor, sohbet başlatabiliyor veya partilere katılabiliyor. Arama sistemi de yenilenerek oyunları, yüklü yapımları, eklentileri ve diğer kullanıcıları tek bir arayüz üzerinden bulmayı mümkün hale getiriyor.

Xbox Cloud Gaming arayüzü de yenileniyor

Microsoft, benzer tasarım değişikliklerini Xbox Cloud Gaming tarafına da taşıyor. Güncellenen web arayüzünde satın alınan oyunlar ve Game Pass kütüphanesi tek bir yerde birleştiriliyor. Tür, son oynanan oyunlar ve kontrol yöntemi gibi filtreler de kullanıcıların erişimine sunuluyor.

Xbox Game Pass Kasım ayında 14 oyuna veda edecek 3 gün önce eklendi

Bunun yanında geniş ekranlar için yeni düzenler, açık ve koyu tema seçenekleri ile beş farklı yüksek kontrast seçeneği ekleniyor. Microsoft, arayüz güncellemesini önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı planlıyor. Desteklenen televizyonlar ve VR başlıkları için de benzer arayüz değişiklikleri dağıtılıyor.

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Xbox PC uygulaması yenilendi: Daha hızlı ve kullanışlı olacak

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