Xbox PC uygulaması yenilendi: Steam ve Battle.net desteği geliyor

Tüm oyunları tek yerde topluyor
Yeni güncellemeyle birlikte Xbox uygulamasına "Toplu Oyun Kütüphanesi" ve "My Apps" bölümü eklendi. Bu sayede kullanıcılar, yalnızca oyunları değil, üçüncü taraf uygulamaları da aynı yerden çalıştırabiliyor. Yeni özelliğin özellikle taşınabilir cihazlar için erişilebirliği artıracağını söyleyelim. Keza farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan oyunlara ulaşmak mümkün hale geliyor.
Microsoft, ilk olarak Xbox Insider programında test edilen özelliği, tüm Windows kullanıcılarına sunmaya başladı. Buna göre oyunlar, "Kütüphanem" ve "Son Kullanılanlar" sekmelerinde listeleniyor olacak. Ayrıca kullanıcılar, hangi mağazaların kütüphanede görüneceğini de uygulama ayarlarından özelleştirebiliyor.
Bu arada, Eylül ayı sonunda Xbox PC uygulamasının daha da genişletilmesi planlanıyor. Microsoft, bulut üzerinden oynanabilen oyunların eklenmesi ve cihazlar arası senkronize oyun geçmişi gibi özellikleri de devreye sokacak. Ayrıca "Kaldığın Yerden Devam Et" listesiyle, kullanıcılar konsol, PC ve taşınabilir cihazlar arasında geçiş yaptıklarında oyunlarını aynı noktadan sürdürebilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
