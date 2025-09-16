Xbox PC uygulaması yenilendi: Steam ve Battle.net desteği geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox PC uygulaması için beklenen özelliği kullanıma sunmaya başladı. Daha önce yalnızca Microsoft Store ve Game Pass kütüphanesine odaklanan uygulama, artık farklı mağazalardan indirilen oyunları da tek bir arayüzde topluyor. Steam, Battle.net gibi platformlardan yüklenen oyunlar Xbox uygulamasında görülebiliyor ve doğrudan başlatılabiliyor.

Tüm oyunları tek yerde topluyor

Yeni güncellemeyle birlikte Xbox uygulamasına "Toplu Oyun Kütüphanesi" ve "My Apps" bölümü eklendi. Bu sayede kullanıcılar, yalnızca oyunları değil, üçüncü taraf uygulamaları da aynı yerden çalıştırabiliyor. Yeni özelliğin özellikle taşınabilir cihazlar için erişilebirliği artıracağını söyleyelim. Keza farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan oyunlara ulaşmak mümkün hale geliyor.

Microsoft, ilk olarak Xbox Insider programında test edilen özelliği, tüm Windows kullanıcılarına sunmaya başladı. Buna göre oyunlar, "Kütüphanem" ve "Son Kullanılanlar" sekmelerinde listeleniyor olacak. Ayrıca kullanıcılar, hangi mağazaların kütüphanede görüneceğini de uygulama ayarlarından özelleştirebiliyor.

Bu arada, Eylül ayı sonunda Xbox PC uygulamasının daha da genişletilmesi planlanıyor. Microsoft, bulut üzerinden oynanabilen oyunların eklenmesi ve cihazlar arası senkronize oyun geçmişi gibi özellikleri de devreye sokacak. Ayrıca "Kaldığın Yerden Devam Et" listesiyle, kullanıcılar konsol, PC ve taşınabilir cihazlar arasında geçiş yaptıklarında oyunlarını aynı noktadan sürdürebilecek.

