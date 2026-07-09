Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox, PlayStation'ın yolundan gidebilir: Özel içerikler geri dönüyor

    Yeni bir iddiaya göre Microsoft, Xbox stratejisinde önemli değişikliğe gidiyor. Tek oyunculu yapımlar için karar değişirken, çok oyunculu oyunlar daha özgür olacak.

    Xbox, PlayStation'ın yolundan gidebilir: Özel içerikler dönüyor! Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox tarafında yeni bir strateji üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bloomberg'in paylaştığı bilgilere göre şirket, PlayStation'a benzer bir yaklaşım benimseyerek tek oyunculu birinci parti oyunlarını Xbox ekosistemine özel tutmayı, çok oyunculu yapımları ise diğer platformlarda da yayınlamayı planlıyor.

    Özel içerikler geri dönüyor

    Habere göre Microsoft'un yeni CEO'su Asha Sharma liderliğinde şekillenen strateji kapsamında "Xbox'a özel" kavramı yalnızca Xbox Series konsollarını değil, aynı zamanda Windows PC platformunu da kapsayacak. Gelecekte tanıtılması beklenen hibrit konsol-PC sistemi Helix'in de bu ekosistemin parçası olacağı belirtiliyor.

    Yeni yaklaşım kapsamında özellikle yüksek bütçeli AAA birinci parti ve hikâye odaklı tek oyunculu oyunların yalnızca Xbox platformlarında sunulması hedefleniyor. Buna karşılık çok oyunculu yapımlar ise daha geniş oyuncu kitlesine ulaşabilmek için PlayStation ve diğer platformlarda yayınlanmaya devam edecek.

    İddiaya göre Microsoft'un bu değişikliği yapmasındaki en önemli nedenlerden biri Game Pass'in beklenen büyüme hedeflerine ulaşamaması. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre abonelik hizmeti, 2026 mali yılının sonunda yaklaşık 30 milyon aboneye ulaştı. Bu rakamın, hizmet duyurulduğunda belirlenen 77 milyon hedefinin oldukça gerisinde kaldığı belirtiliyor.

    Son dönemde Xbox tarafında yaşanan yeniden yapılanma sürecinde çok sayıda işten çıkarma gerçekleşirken, bazı stüdyolar kapatıldı, bağımsız hale geldi ve henüz duyurulmamış bazı projelerde iptal etti. Ayrıca üçüncü taraf stüdyolarla yürütülen Game Pass anlaşmalarının da bir süreliğine durdurulduğu öne sürülüyor.

    Microsoft tarafından söz konusu strateji değişikliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle paylaşılan bilgilerin şimdilik iddia niteliğinde olduğunu belirtmekte fayda var.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    suzuki baleno hava filtresi ne zaman değişir elektrikli araba batarya fiyatları dsg resetleme zararları iphone müşteri hizmetleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A37 5G
    Samsung Galaxy A37 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum