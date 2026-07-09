Xbox, PlayStation'ın yolundan gidebilir: Özel içerikler geri dönüyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox tarafında yeni bir strateji üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bloomberg'in paylaştığı bilgilere göre şirket, PlayStation'a benzer bir yaklaşım benimseyerek tek oyunculu birinci parti oyunlarını Xbox ekosistemine özel tutmayı, çok oyunculu yapımları ise diğer platformlarda da yayınlamayı planlıyor.

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Habere göre Microsoft'un yeni CEO'su Asha Sharma liderliğinde şekillenen strateji kapsamında "Xbox'a özel" kavramı yalnızca Xbox Series konsollarını değil, aynı zamanda Windows PC platformunu da kapsayacak. Gelecekte tanıtılması beklenen hibrit konsol-PC sistemi Helix'in de bu ekosistemin parçası olacağı belirtiliyor.

Yeni yaklaşım kapsamında özellikle yüksek bütçeli AAA birinci parti ve hikâye odaklı tek oyunculu oyunların yalnızca Xbox platformlarında sunulması hedefleniyor. Buna karşılık çok oyunculu yapımlar ise daha geniş oyuncu kitlesine ulaşabilmek için PlayStation ve diğer platformlarda yayınlanmaya devam edecek.

İddiaya göre Microsoft'un bu değişikliği yapmasındaki en önemli nedenlerden biri Game Pass'in beklenen büyüme hedeflerine ulaşamaması. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre abonelik hizmeti, 2026 mali yılının sonunda yaklaşık 30 milyon aboneye ulaştı. Bu rakamın, hizmet duyurulduğunda belirlenen 77 milyon hedefinin oldukça gerisinde kaldığı belirtiliyor.

Son dönemde Xbox tarafında yaşanan yeniden yapılanma sürecinde çok sayıda işten çıkarma gerçekleşirken, bazı stüdyolar kapatıldı, bağımsız hale geldi ve henüz duyurulmamış bazı projelerde iptal etti. Ayrıca üçüncü taraf stüdyolarla yürütülen Game Pass anlaşmalarının da bir süreliğine durdurulduğu öne sürülüyor.

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Microsoft tarafından söz konusu strateji değişikliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle paylaşılan bilgilerin şimdilik iddia niteliğinde olduğunu belirtmekte fayda var.

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