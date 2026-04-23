Xbox Project Helix için yeni iddia: Üst seviye PC'ler kadar güçlü

Tam Boyutta Gör Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Project Helix hakkında önemli detaylar paylaşılmaya devam ediyor. PC ve konsol arasındaki sınırları kaldırması beklenen konsol, beklenenden çok daha güçlü olabilir.

3.000 dolarlık PC'ye eş değer

Sızıntılara göre Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolu Project Helix, donanım gücü açısından alışılmış konsol çizgisinin oldukça ötesine geçebilir. İddialar, cihazın performansının 2000 ila 3000 dolarlık bir oyun bilgisayarına yakın olabileceğini gösteriyor. Bu seviyeye ulaşılmasında en büyük etkenlerden biri, AMD'nin RDNA 5 mimarisini temel alan güçlü bir APU tasarımı olacak.

Söylentilere göre bu çip, şimdiye kadar bir konsolda kullanılan en büyük APU olabilir ve 3nm üretim süreciyle geliştiriliyor. Cihazın en dikkat çekici yönlerinden biri ise "PC modu" iddiası. Bu yaklaşım sayesinde Project Helix'in hem konsol hem de bilgisayar deneyimini tek bir platformda sunması bekleniyor.

Bu da geliştiriciler için oyun uyarlamayı kolaylaştırırken, kullanıcı tarafında daha esnek bir kullanım anlamına geliyor. Fiyat tarafında ise konsolun 1000 doların üzerinde olabileceği konuşuluyor. Ancak sızıntıyı paylaşan kaynaklara göre bu fiyat seviyesi bile, sunduğu performans düşünüldüğünde oldukça rekabetçi olabilir.

Son olarak daha önce Project Helix'in özel GPU tasarımlarından vazgeçerek daha standart bir yapı benimseyeceği paylaşılmıştı. Bu tercih, sistemi klasik bir konsoldan çok PC'ye yaklaştıracak.

