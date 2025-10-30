Giriş
    Xbox satışları çakılırken Microsoft para basıyor

    Microsoft’un 2026 mali yılı ilk çeyrek raporu, Xbox donanım gelirlerinde yüzde 29’luk düşüşe karşın Azure’un yüzde 40 büyüdüğünü gösterdi. Şirketin yükselişi bulut servisleriyle sürüyor.

    Xbox satışları çakılırken Microsoft para basıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un 2026 mali yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçları, şirketin oyun donanımı tarafındaki kan kaybının sürdüğünü, buna karşın bulut gelirlerinin güçlü seyrini koruduğunu gösteriyor. Xbox donanım gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azaldı. Bir önceki çeyrekte bu düşüş yüzde 22 seviyesindeydi. Böylece şirket, 2025’in ilk iki çeyreğinde toplamda yaklaşık yüzde 29’luk bir kayıp yaşamış oldu. 2024’ün son çeyreğinde ise gerileme yüzde 42’ye kadar çıkmıştı.

    Xbox’ta kan kaybı sürüyor

    Microsoft, artan gümrük vergileri ve enflasyonun etkisiyle oyun konsollarının fiyatlarında artışa gitmişti. Xbox Series X’in başlangıç fiyatı artık 600 dolar seviyesine çıkmış durumda. Şirket, satışlardaki düşüşe karşılık olarak konsolu merkeze almayan bir “Xbox Everywhere” stratejisine yöneldi. Bu strateji, oyun içeriği ve hizmet gelirlerinde kısmi bir başarı sağlasa da bu alandaki büyüme şimdilik sınırlı. Xbox içerik ve hizmet gelirleri, yalnızca yüzde 1 oranında artış gösterdi. Buna Game Pass de dahil.

    2026 mali yılının ikinci çeyreği için de beklentiler pek parlak değil. Şirket, Xbox donanım gelirlerinde düşüşün süreceğini, içerik ve hizmet tarafında ise yalnızca düşük tek haneli büyüme beklediğini açıkladı.

    Azure, Microsoft’u sırtladı

    Xbox satışları çakılırken Microsoft para basıyor Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında tek olumlu tablo, Windows OEM ve cihaz gelirlerindeki yüzde 6’lık artış oldu. Microsoft, Surface ürünlerinin performansına ilişkin ayrı veri paylaşmayı bıraktığı için bu cihazların satış durumu net olarak bilinmiyor.

    Microsoft’un genel büyümesini sırtlayan asıl güç ise yine Azure ve bulut servisleri oldu. Şirketin “Intelligent Cloud” biriminden elde ettiği gelir, yıllık bazda yüzde 28 artarak 30,9 milyar dolara yükseldi. Azure özelinde büyüme oranı yüzde 40’a ulaştı.

    Daha geniş ölçekte, Microsoft Cloud gelirleri 49,1 milyar dolara çıkarak geçen yıla kıyasla yüzde 26 artış gösterdi.

    Genel tabloda ise şirket, çeyrek dönemi 77,7 milyar dolar gelir ve 27,7 milyar dolar net kârla kapattı. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 12’lik bir artışa işaret ediyor. Microsoft’un bulut çözümleri bu artışın ana itici gücü olurken, üretkenlik ve iş süreçleri birimi de 33 milyar dolarlık gelirle toplam kazancın önemli bir bölümünü oluşturdu.

