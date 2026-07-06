Xbox sıfırlanıyor: 4 stüdyo ayrılıyor, binlerce kişi işten çıkarılıyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma sürecini başlattı. Şirket genelinde bugün itibarıyla 4.800 kişinin işten çıkarılacağını açıklayan Microsoft, Xbox tarafında ise mali yıl 2027 sonuna kadar toplam 3.200 pozisyonu kaldırmayı planlıyor. Bu süreç kapsamında dört oyun stüdyosu da Microsoft bünyesinden ayrılacak.

Xbox CEO'su Asha Sharma'nın çalışanlara gönderdiği dahili mesaja göre yeniden yapılanmanın ilk aşamasında bugün 1.600 Xbox çalışanının işine son verildi. Ancak şirket bunun tek seferlik bir süreç olmayacağını, Temmuz 2027'de sona erecek mali yılın sonuna kadar toplamda Xbox iş gücünün yaklaşık yüzde 20'siyle yolların ayrılacağını duyurdu. Xbox’taki bu süreç yaklaşık bir yıl boyunca devam edecek. Şirketin hedefi ise bu dönüşümün ardından 2027 yılında yeniden büyüme sürecine girmek.

Dört Xbox stüdyosu Microsoft'tan ayrılıyor

İşten çıkarmaların yanı sıra Microsoft, dört oyun stüdyosunu da bünyesinden çıkarıyor. 2010'lu yıllarda satın alınan Double Fine Productions ve Compulsion Games yeniden bağımsız stüdyo haline gelecek. Double Fine'ın kurucusu Tim Schafer stüdyosunu tekrar bağımsız olarak yönetecek, Compulsion Games ise Guillaume Provost liderliğinde faaliyetlerini sürdürecek.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Hellblade serisinin geliştiricisi Ninja Theory ile State of Decay serisinin arkasındaki Undead Labs ise yeni sahiplerine geçiyor. Microsoft, yapılan anlaşmalar sayesinde Senua ve State of Decay 3 projelerinin planlandığı şekilde geliştirilmeye devam edeceğini belirtti.

Tam Boyutta Gör Dishonored'ın arkasındaki Fransa merkezli Arkane Studios için de çeşitli stratejik seçenekler değerlendiriliyor. Şirketin açıklamasına göre Arkane yönetimi, Fransa'daki çalışma konseyiyle olası senaryolar üzerine resmi görüşmelere başladı. Microsoft, stüdyonun satışı veya kapatılması gibi seçeneklerin masada olduğunu doğrulamazken sürecin aylar sürebileceğini belirtiyor. Xbox yönetimindeki Blade oyununun geliştirme sürecinin gecikmesi ve bütçesini aşması nedeniyle projenin geleceği de belirsizliğini koruyor.

Bethesda dahil birçok ekipte küçülme var

Yeniden yapılanma yalnızca bu stüdyoları kapsamıyor. Microsoft, Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang ve Xbox Game Studios genelinde farklı ölçeklerde işten çıkarmalar gerçekleştiriyor. Şirket özellikle Bethesda tarafında daha kapsamlı kesintiler yapıldığına işaret etti.

Organizasyonel değişiklik kapsamında Minecraft'ın geliştiricisi Mojang ile Candy Crush'ın geliştiricisi King, doğrudan Xbox CEO'su Asha Sharma'ya bağlı olarak faaliyet gösterecek.

Microsoft ayrıca yapılan küçülmeye rağmen birinci parti olarak daha önce duyurulan hiçbir oyunun veya projenin iptal edilmediğini özellikle vurguladı.

Xbox stratejisi değişiyor

Şirketin açıklamaları Microsoft'un Xbox tarafındaki yatırım yaklaşımını da değiştirdiğini gösteriyor. Asha Sharma, artık her başarılı bağımsız stüdyoyu bünyeye katmanın ne mümkün ne de doğru olduğunu belirterek Microsoft'un bazı stüdyolar için en uygun çatı olmadığını ifade etti.

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Sharma, şirketin tipik bir yılda bağımsız stüdyolara yaptığı yatırımlarda harcanan her 1 dolar karşılığında 64 sent zarar ettiğini söyledi. Bu nedenle Microsoft'un bundan sonra daha büyük oyun markalarına odaklanacağı, bağımsız geliştiricileri ise sahip olmak yerine açık geliştirme araçları ve platform desteğiyle desteklemeyi hedeflediği aktarıldı.

Peki ya Xbox Helix?

Tam Boyutta Gör

Windows Central’a göre teniden yapılanmaya rağmen Xbox donanım ekibinin işten çıkarmalardan en az etkilenen birimler arasında olduğu belirtiliyor. Microsoft'un, bir süredir geliştirme aşamasında bulunan yeni nesil Xbox Helix konsolu ile donanım yatırımlarını sürdürme niyetinde olduğu ifade ediliyor.

Tüketici elektroniği sektörünü etkileyen bellek tedarik sorunlarının projeyi zorlaştırdığı aktarılırken şirketin Xbox CEO'su Asha Sharma'nın "çekirdek yapıyı yeniden inşa etme" stratejisi doğrultusunda en kârlı kullanıcı kitlesi olan konsol oyuncularına odaklanmayı sürdüreceği belirtiliyor.

Tüm bunlar “Xbox için yolun sonu” söylemlerini haklı çıkarıyor gibi görünse de aslında öyle değil. Xbox patronu Sharma, “Bu değişiklikler, XBOX için daha küçük bir gelecek değil, daha büyük bir gelecek anlamına geliyor. Oyun sektörünün önümüzdeki on yılı, daha önce gördüğümüz her şeyden daha büyük, daha küresel ve daha yaratıcı olacak. Bu yıl, XBOX’a şimdiye kadar yaptığımız kadar yatırım yapacağız ancak bu yatırımı daha odaklı, daha disiplinli ve daha net bir şekilde gerçekleştireceğiz.” diyor.

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