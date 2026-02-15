Xbox Social Clubs kapatılıyor: Son tarih paylaşıldı

Xbox Social Clubs kapatılıyor
Microsoft, bu kararın "oyuncuların en çok kullandığı sosyal deneyimlere odaklanma" stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Oyuncular bu alanlarda ekran görüntüleri paylaşabiliyor, tartışmalar yürütebiliyor ve belirli oyunlar ya da ilgi alanları etrafında topluluklar kurabiliyordu. Ancak görünen o ki özellik zamanla arka planda kaldı ve yeterli kullanıcı ilgisini çekemedi.
Microsoft'un açıklamasına göre Nisan 2026'dan itibaren Social Clubs sekmesi Arkadaşlar & Topluluk Güncellemeleri uygulamasından tamamen kaldırılacak. Ayrıca yeni kulüp oluşturma seçeneği de şimdiden devre dışı bırakılmış durumda.
Social Clubs'un kaldırılması, Microsoft'un üzerinde çalıştığı yeni nesil Xbox-Windows hibrit sistem stratejisiyle de uyumlu. Daha sade, birleşik ve sık kullanılan özelliklere odaklanan bir ekosistem hedeflenirken, düşük etkileşimli araçların sistemden çıkarılması sürpriz olmayacak.