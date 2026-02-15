Xbox Social Clubs kapatılıyor: Son tarih paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox platformundaki Social Clubs özelliğini Nisan 2026 itibarıyla tamamen kaldıracağını duyurdu. İlk olarak 2016 yılında "Clubs on Xbox LIVE" adıyla sunulan ve daha sonra Social Clubs'a dönüşen sistem, kullanıcıların kendi topluluklarını oluşturabildiği mini forum yapıları sunuyordu.

Xbox Social Clubs kapatılıyor

Microsoft, bu kararın "oyuncuların en çok kullandığı sosyal deneyimlere odaklanma" stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Oyuncular bu alanlarda ekran görüntüleri paylaşabiliyor, tartışmalar yürütebiliyor ve belirli oyunlar ya da ilgi alanları etrafında topluluklar kurabiliyordu. Ancak görünen o ki özellik zamanla arka planda kaldı ve yeterli kullanıcı ilgisini çekemedi.

Microsoft'un açıklamasına göre Nisan 2026'dan itibaren Social Clubs sekmesi Arkadaşlar & Topluluk Güncellemeleri uygulamasından tamamen kaldırılacak. Ayrıca yeni kulüp oluşturma seçeneği de şimdiden devre dışı bırakılmış durumda.

Tam Boyutta Gör Şirket, oyunculara alternatif olarak Xbox mesajları, Discord entegrasyonu, parti sohbeti ve Looking for Group (LFG) gibi daha popüler sosyal araçları kullanmalarını öneriyor. Bununla birlikte tüm kulüpler kapanmayacak. Yayıncılar ve geliştiriciler tarafından yönetilen, oyunlara özel "Official Clubs" yapısı aktif kalacak. Bu kulüplere ilgili oyunun Game Card menüsü üzerinden erişilebilecek.

Social Clubs'un kaldırılması, Microsoft'un üzerinde çalıştığı yeni nesil Xbox-Windows hibrit sistem stratejisiyle de uyumlu. Daha sade, birleşik ve sık kullanılan özelliklere odaklanan bir ekosistem hedeflenirken, düşük etkileşimli araçların sistemden çıkarılması sürpriz olmayacak.

