Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox Social Clubs kapatılıyor: Son tarih paylaşıldı

    Microsoft, düşük kullanım oranı nedeniyle Xbox One ve Series X|S konsollarındaki Social Clubs özelliğini Nisan 2026'da kaldıracak. Resmi oyun kulüpleri ise aktif kalmaya devam edecek.

    Xbox Social Clubs kapatılıyor: Son tarih paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox platformundaki Social Clubs özelliğini Nisan 2026 itibarıyla tamamen kaldıracağını duyurdu. İlk olarak 2016 yılında "Clubs on Xbox LIVE" adıyla sunulan ve daha sonra Social Clubs'a dönüşen sistem, kullanıcıların kendi topluluklarını oluşturabildiği mini forum yapıları sunuyordu.

    Xbox Social Clubs kapatılıyor

    Microsoft, bu kararın "oyuncuların en çok kullandığı sosyal deneyimlere odaklanma" stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Oyuncular bu alanlarda ekran görüntüleri paylaşabiliyor, tartışmalar yürütebiliyor ve belirli oyunlar ya da ilgi alanları etrafında topluluklar kurabiliyordu. Ancak görünen o ki özellik zamanla arka planda kaldı ve yeterli kullanıcı ilgisini çekemedi.

    Microsoft'un açıklamasına göre Nisan 2026'dan itibaren Social Clubs sekmesi Arkadaşlar & Topluluk Güncellemeleri uygulamasından tamamen kaldırılacak. Ayrıca yeni kulüp oluşturma seçeneği de şimdiden devre dışı bırakılmış durumda.

    Xbox Social Clubs kapatılıyor: Son tarih paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Şirket, oyunculara alternatif olarak Xbox mesajları, Discord entegrasyonu, parti sohbeti ve Looking for Group (LFG) gibi daha popüler sosyal araçları kullanmalarını öneriyor. Bununla birlikte tüm kulüpler kapanmayacak. Yayıncılar ve geliştiriciler tarafından yönetilen, oyunlara özel "Official Clubs" yapısı aktif kalacak. Bu kulüplere ilgili oyunun Game Card menüsü üzerinden erişilebilecek.

    Social Clubs'un kaldırılması, Microsoft'un üzerinde çalıştığı yeni nesil Xbox-Windows hibrit sistem stratejisiyle de uyumlu. Daha sade, birleşik ve sık kullanılan özelliklere odaklanan bir ekosistem hedeflenirken, düşük etkileşimli araçların sistemden çıkarılması sürpriz olmayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    samsung jet 85 yorum sınırsız iletişim pass nedir kafamı vurdum kaç saat uyumamalıyım lav taşlı mangal yorumları muhabbet kuşu yumurtaya kaç saat yatmazsa bozulur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5
    Oppo A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Latitude 3450
    Dell Latitude 3450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum