Xbox Store'da Kasım indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

Xbox Store'da Kasım indirimleri başladı
Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor.İndirim döneminde, No Man Sky 170 TL yerine 68 TL, The Outlast Trials 876 TL yerine 262,80 TL, Batman: Arkham Collection 307,50 TL yerine 46,12 TL, Grand Theft Auto Online 699 TL yerine 349,50 TL, NBA 2K26 SLAM Edition 3.259 TL yerine 1.629,50 TL satın alınabiliyor.
Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz. Ayrıca mevcut indirimlerin Xbox Series X-S için geçerli olduğunu söyleyelim.
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|NBA 2K26 SLAM Edition
|3.259 TL
|1.629,50 TL
|Stranded Deep
|66,38 TL
|33,19 TL
|No Man Sky
|170 TL
|68 TL
|Batman: Arkham Collection
|307,50 TL
|46,12 TL
|Ghostrunner
|169 TL
|42,25 TL
|Ghostrunner 2
|719 TL
|179,75 TL
|The Walking Dead: The Complete First Season
|69,40 TL
|17,35 TL
|Grand Theft Auto Online
|699 TL
|349,50 TL
|Terraria
|55 TL
|27,50 TL
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|819 TL
|409,50 TL
|The Outlast Trials
|876 TL
|262,80 TL
|Lies of P
|999 TL
|499,50 TL
|The Long Dark
|628 TL
|314 TL
|Mount & Blade II: Bannerlord
|499,25 TL
|299,55 TL
|HITMAN World of Assassination Part One
|450 TL
|90 TL
|Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition
|1.450 TL
|290 TL