    Xbox Store'da Kasım indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

    Xbox Store'da Kasım ayı indirimleri başladı. Yüzlerce oyun %90'a varan fırsatlarla satışta. Kampanya ay sonuna kadar devam edecek, işte öne çıkan yapımlar...    

    Xbox Store'da Kasım indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Microsoft Store'da Kasım indirimleri başladı. Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyununa indirimli şekilde ulaşılabiliyor. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

    Xbox Store'da Kasım indirimleri başladı

    Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor.İndirim döneminde, No Man Sky 170 TL yerine 68 TL, The Outlast Trials 876 TL yerine 262,80 TLBatman: Arkham Collection 307,50 TL yerine 46,12 TL, Grand Theft Auto Online 699 TL yerine 349,50 TL, NBA 2K26 SLAM Edition 3.259 TL yerine 1.629,50 TL satın alınabiliyor.

    Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz. Ayrıca mevcut indirimlerin Xbox Series X-S için geçerli olduğunu söyleyelim. 

    Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
    NBA 2K26 SLAM Edition 3.259 TL 1.629,50 TL
    Stranded Deep 66,38 TL 33,19 TL
    No Man Sky 170 TL 68 TL
    Batman: Arkham Collection 307,50 TL 46,12 TL
    Ghostrunner 169 TL 42,25 TL
    Ghostrunner 2 719 TL 179,75 TL
    The Walking Dead: The Complete First Season 69,40 TL 17,35 TL
    Grand Theft Auto Online 699 TL 349,50 TL
    Terraria 55 TL 27,50 TL
    DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 819 TL 409,50 TL
    The Outlast Trials 876 TL 262,80 TL
    Lies of P 999 TL 499,50 TL
    The Long Dark 628 TL 314 TL
    Mount & Blade II: Bannerlord 499,25 TL 299,55 TL
    HITMAN World of Assassination Part One 450 TL 90 TL
    DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 819 TL 409,50 TL
    Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition 1.450 TL 290 TL
