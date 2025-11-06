Xbox Store'da Kasım indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Microsoft Store'da Kasım indirimleri başladı. Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyununa indirimli şekilde ulaşılabiliyor. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

Xbox Store'da Kasım indirimleri başladı

Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor.İndirim döneminde, No Man Sky 170 TL yerine 68 TL, The Outlast Trials 876 TL yerine 262,80 TL, Batman: Arkham Collection 307,50 TL yerine 46,12 TL, Grand Theft Auto Online 699 TL yerine 349,50 TL, NBA 2K26 SLAM Edition 3.259 TL yerine 1.629,50 TL satın alınabiliyor.

Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz. Ayrıca mevcut indirimlerin Xbox Series X-S için geçerli olduğunu söyleyelim.

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat NBA 2K26 SLAM Edition 3.259 TL 1.629,50 TL Stranded Deep 66,38 TL 33,19 TL No Man Sky 170 TL 68 TL Batman: Arkham Collection 307,50 TL 46,12 TL Ghostrunner 169 TL 42,25 TL Ghostrunner 2 719 TL 179,75 TL The Walking Dead: The Complete First Season 69,40 TL 17,35 TL Grand Theft Auto Online 699 TL 349,50 TL Terraria 55 TL 27,50 TL DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 819 TL 409,50 TL The Outlast Trials 876 TL 262,80 TL Lies of P 999 TL 499,50 TL The Long Dark 628 TL 314 TL Mount & Blade II: Bannerlord 499,25 TL 299,55 TL HITMAN World of Assassination Part One 450 TL 90 TL DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 819 TL 409,50 TL Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition 1.450 TL 290 TL

