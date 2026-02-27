Xbox Store indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Microsoft Store'da Yeni indirim Kampanyası başladı. Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyununa indirimli şekilde ulaşılabiliyor. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

Xbox Store indirimleri başladı

Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor. İndirim döneminde, Red Dead Redemption 2 2.099 TL yerine 524,75 TL, Cyberpunk 2077 1.999 TL yerine 699,65 TL, It Takes Two 1.499,99 TL yerine 299.99 TL, Need for Speed: Heat Deluxe Edition 539 TL yerine 26,95 TL, Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm ise 2.999,00 TL yerine 449,85 TL'ye satın alınabiliyor.

Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz. Ayrıca mevcut indirimlerin Xbox Series X-S için geçerli olduğunu söyleyelim.

Xbox Store İndirimleri Oyun Eski Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı EA Sports FC 26 2.899,99 TL 1.159,99 TL %60 Assassin's Creed Shadows 2.800,00 TL 1.400,00 TL %50 Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm 2.999,00 TL 449,85 TL %85 Dead Island 2 1.749,00 TL 262,35 TL %95 Metro 2033 Redux 57,50 TL 14,37 TL %95 Red Dead Redemption 2 2.099 TL 524,75 TL %75 NINJA GAIDEN: Master Collection 749,00 TL 374,50 TL %85 The Witcher 3: Wild Hunt 1.599 TL 319,80 TL %80 Need for Speed: Heat Deluxe Edition 539,00 TL 26,95 TL %95 Echoes of the End: Enhanced Edition 1.399,00 TL 489,65 TL %80 Ready or Not 999 TL 799,20 TL %20 It Takes Two 1.499,99 TL 299,99 TL %80 Killing Floor 2 129,00 TL 12,90 TL %100 Call of Duty: Black Ops 7 3.199 TL 2.079,35 TL %35 Cyberpunk 2077 1.999 TL 699,65 TL %65

