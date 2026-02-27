Xbox Store indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

Xbox Store indirimleri başladı
Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor. İndirim döneminde, Red Dead Redemption 2 2.099 TL yerine 524,75 TL, Cyberpunk 2077 1.999 TL yerine 699,65 TL, It Takes Two 1.499,99 TL yerine 299.99 TL, Need for Speed: Heat Deluxe Edition 539 TL yerine 26,95 TL, Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm ise 2.999,00 TL yerine 449,85 TL'ye satın alınabiliyor.
Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz. Ayrıca mevcut indirimlerin Xbox Series X-S için geçerli olduğunu söyleyelim.
|Oyun
|Eski Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|EA Sports FC 26
|2.899,99 TL
|1.159,99 TL
|%60
|Assassin's Creed Shadows
|2.800,00 TL
|1.400,00 TL
|%50
|Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm
|2.999,00 TL
|449,85 TL
|%85
|Dead Island 2
|1.749,00 TL
|262,35 TL
|%95
|Metro 2033 Redux
|57,50 TL
|14,37 TL
|%95
|Red Dead Redemption 2
|2.099 TL
|524,75 TL
|%75
|NINJA GAIDEN: Master Collection
|749,00 TL
|374,50 TL
|%85
|The Witcher 3: Wild Hunt
|1.599 TL
|319,80 TL
|%80
|Need for Speed: Heat Deluxe Edition
|539,00 TL
|26,95 TL
|%95
|Echoes of the End: Enhanced Edition
|1.399,00 TL
|489,65 TL
|%80
|Ready or Not
|999 TL
|799,20 TL
|%20
|It Takes Two
|1.499,99 TL
|299,99 TL
|%80
|Killing Floor 2
|129,00 TL
|12,90 TL
|%100
|Call of Duty: Black Ops 7
|3.199 TL
|2.079,35 TL
|%35
|Cyberpunk 2077
|1.999 TL
|699,65 TL
|%65