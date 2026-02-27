Giriş
    Xbox Store indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

    Xbox Store'da yeni indirim kampanyası başladı. Yüzlerce oyun %90'a varan fırsatlarla satışta. Kampanya hafta sonuna kadar devam edecek, işte öne çıkan yapımlar...

    Xbox Store indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Microsoft Store'da Yeni indirim Kampanyası başladı. Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyununa indirimli şekilde ulaşılabiliyor. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

    Xbox Store indirimleri başladı

    Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor. İndirim döneminde, Red Dead Redemption 2 2.099 TL yerine 524,75 TL, Cyberpunk 2077 1.999 TL yerine 699,65 TLIt Takes Two 1.499,99 TL yerine 299.99 TL, Need for Speed: Heat Deluxe Edition 539 TL yerine 26,95 TL, Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm ise 2.999,00 TL yerine 449,85 TL'ye satın alınabiliyor.

    Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz. Ayrıca mevcut indirimlerin Xbox Series X-S için geçerli olduğunu söyleyelim. 

    Xbox Store İndirimleri
    Oyun Eski Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    EA Sports FC 26 2.899,99 TL 1.159,99 TL %60
    Assassin's Creed Shadows 2.800,00 TL 1.400,00 TL %50
    Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm 2.999,00 TL 449,85 TL %85
    Dead Island 2 1.749,00 TL 262,35 TL %95
    Metro 2033 Redux 57,50 TL 14,37 TL %95
    Red Dead Redemption 2 2.099 TL 524,75 TL %75
    NINJA GAIDEN: Master Collection 749,00 TL 374,50 TL %85
    The Witcher 3: Wild Hunt 1.599 TL 319,80 TL %80
    Need for Speed: Heat Deluxe Edition 539,00 TL 26,95 TL %95
    Echoes of the End: Enhanced Edition 1.399,00 TL 489,65 TL %80
    Ready or Not 999 TL 799,20 TL %20
    It Takes Two 1.499,99 TL 299,99 TL %80
    Killing Floor 2 129,00 TL 12,90 TL %100
    Call of Duty: Black Ops 7 3.199 TL 2.079,35 TL %35
    Cyberpunk 2077 1.999 TL 699,65 TL %65
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

