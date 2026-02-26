Xbox Şubat güncellemesi yayınlandı: PC ve konsollar için yenilikler

Xbox Şubat güncellemesi yayınlandı
Microsoft'un duyurusuna göre Xbox Game Pass Ultimate aboneleri, desteklenen oyunlarda daha yüksek bit oranı ve 1440p çözünürlüğe kadar görüntü alabiliyor. Güncelleme, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One X ve Xbox One S konsollarında kademeli olarak dağıtılıyor. PC tarafında ise Xbox PC app için yeni kontrolcü navigasyon sesleri eklendi. Menü geçişlerinde ve seçim anlarında duyulan isteğe bağlı ses geri bildirimleri, kontrolcüyle gezinmeyi daha net hale getiriyor. Bu sesler ayarlar menüsünden kapatılabiliyor veya seviyesi değiştirilebiliyor.
Öte yandan PC oyuncuları için Postgame Recaps özelliği Insider kullanıcılarına sunuldu. Oyun oturumu sonrasında açılan özet ekranı, kazanılan başarımlar, alınan ekran görüntüleri ve yaklaşan oyun içi etkinlikleri listeliyor. Bulut tarafında ise web arayüzü için yenilenmiş deneyim ön izleme olarak test ediliyor.
Son olarak Xbox Play Anywhere programı 1.000'den fazla oyuna ulaştı. PC, konsol ve desteklenen el konsolları arasında ilerleme verilerinin taşınması artık daha yaygın. Buna ek olarak bulut üzerinden fare-klavye ve dokunmatik kontrol desteği sunulan oyun sayısı da artmış durumda. Özellik artık Company of Heroes 3, Hotel Barcelona ve Transport Fever 2 desteğine sahip. Çoklu platform desteği olan oyunlar şu şekilde:
- Baking Time
- Bus Driving Simulator : Evo
- Direction Quad
- Drop Duchy
- Dustland Delivery
- Escape From Ever After
- Fight for America
- Final Fantasy VII Remake Intergrade
- Foot Clinic
- God Bless, or Goddess
- Gridz Keeper
- Heroes Battle Awakening
- Hero Seekers
- Hextreme Void
- Ho Ho & Move
- I'm in Love With Your Dead Grandmother
- Ink & Paper: DoodleCut
- The Last Case of John Morley
- MIO: Memories in Orbit
- Ninja Nightfall
- The Nom
- ParkingJam
- Pathologic 3
- Rage Swarm
- Raptor Evolution
- SimRail - The Railway Simulator
- Speedball
- Stable Stories - Forest and Meadow Ride
- Sudoku Champions