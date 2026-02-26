Xbox Şubat güncellemesi yayınlandı: PC ve konsollar için yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox ekosistemine yönelik Şubat güncellemesini yayınladı. Güncelleme; bulut oyun tarafında çözünürlük artışı, PC uygulamasında kontrolcü deneyimine dönük dokunuşlar ve ROG Xbox Ally için çeşitli sistem iyileştirmeleri içeriyor. Şubat ayının en dikkat çeken başlığı ise, Xbox Cloud Gaming için gelen 1440p akış desteği oldu.

Xbox Şubat güncellemesi yayınlandı

Microsoft'un duyurusuna göre Xbox Game Pass Ultimate aboneleri, desteklenen oyunlarda daha yüksek bit oranı ve 1440p çözünürlüğe kadar görüntü alabiliyor. Güncelleme, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One X ve Xbox One S konsollarında kademeli olarak dağıtılıyor. PC tarafında ise Xbox PC app için yeni kontrolcü navigasyon sesleri eklendi. Menü geçişlerinde ve seçim anlarında duyulan isteğe bağlı ses geri bildirimleri, kontrolcüyle gezinmeyi daha net hale getiriyor. Bu sesler ayarlar menüsünden kapatılabiliyor veya seviyesi değiştirilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Taşınabilir Windows cihazlar için geliştirilen ROG Xbox Ally tarafında da dikkat çekici yenilikler var. Çıkarılabilir depolama birimleri artık Xbox uygulaması üzerinden doğrudan biçimlendirilebiliyor. Ayrıca "Advanced Shader Delivery" göstergesi sayesinde desteklenen oyunlarda shader dosyalarının önceden derlenip derlenmediği yükleme ekranında görülebiliyor. Bu sayede ilk açılış süreleri ve başlangıç performansı daha öngörülebilir hale gelecek.

Öte yandan PC oyuncuları için Postgame Recaps özelliği Insider kullanıcılarına sunuldu. Oyun oturumu sonrasında açılan özet ekranı, kazanılan başarımlar, alınan ekran görüntüleri ve yaklaşan oyun içi etkinlikleri listeliyor. Bulut tarafında ise web arayüzü için yenilenmiş deneyim ön izleme olarak test ediliyor.

Son olarak Xbox Play Anywhere programı 1.000'den fazla oyuna ulaştı. PC, konsol ve desteklenen el konsolları arasında ilerleme verilerinin taşınması artık daha yaygın. Buna ek olarak bulut üzerinden fare-klavye ve dokunmatik kontrol desteği sunulan oyun sayısı da artmış durumda. Özellik artık Company of Heroes 3, Hotel Barcelona ve Transport Fever 2 desteğine sahip. Çoklu platform desteği olan oyunlar şu şekilde:

Baking Time

Bus Driving Simulator : Evo

Direction Quad

Drop Duchy

Dustland Delivery

Escape From Ever After

Fight for America

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Foot Clinic

God Bless, or Goddess

Gridz Keeper

Heroes Battle Awakening

Hero Seekers

Hextreme Void

Ho Ho & Move

I'm in Love With Your Dead Grandmother

Ink & Paper: DoodleCut

The Last Case of John Morley

MIO: Memories in Orbit

Ninja Nightfall

The Nom

ParkingJam

Pathologic 3

Rage Swarm

Raptor Evolution

SimRail - The Railway Simulator

Speedball

Stable Stories - Forest and Meadow Ride

Sudoku Champions

