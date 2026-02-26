Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox Şubat güncellemesi yayınlandı: PC ve konsollar için yenilikler

    Microsoft'un Şubat Xbox güncellemesi, Cloud Gaming için 1440p akış desteği getiriyor. PC uygulamasında kontrolcü geri bildirimleri artarken, ROG Xbox Ally tarafında da yeni iyileştirmeler sunuluyor.

    Xbox Şubat güncellemesi yayınlandı: İşte PC ve konsol yenilikleri Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox ekosistemine yönelik Şubat güncellemesini yayınladı. Güncelleme; bulut oyun tarafında çözünürlük artışı, PC uygulamasında kontrolcü deneyimine dönük dokunuşlar ve ROG Xbox Ally için çeşitli sistem iyileştirmeleri içeriyor. Şubat ayının en dikkat çeken başlığı ise, Xbox Cloud Gaming için gelen 1440p akış desteği oldu.

    Xbox Şubat güncellemesi yayınlandı

    Microsoft'un duyurusuna göre Xbox Game Pass Ultimate aboneleri, desteklenen oyunlarda daha yüksek bit oranı ve 1440p çözünürlüğe kadar görüntü alabiliyor. Güncelleme, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One X ve Xbox One S konsollarında kademeli olarak dağıtılıyor. PC tarafında ise Xbox PC app için yeni kontrolcü navigasyon sesleri eklendi. Menü geçişlerinde ve seçim anlarında duyulan isteğe bağlı ses geri bildirimleri, kontrolcüyle gezinmeyi daha net hale getiriyor. Bu sesler ayarlar menüsünden kapatılabiliyor veya seviyesi değiştirilebiliyor.

    Xbox Şubat güncellemesi yayınlandı: İşte PC ve konsol yenilikleri Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir Windows cihazlar için geliştirilen ROG Xbox Ally tarafında da dikkat çekici yenilikler var. Çıkarılabilir depolama birimleri artık Xbox uygulaması üzerinden doğrudan biçimlendirilebiliyor. Ayrıca "Advanced Shader Delivery" göstergesi sayesinde desteklenen oyunlarda shader dosyalarının önceden derlenip derlenmediği yükleme ekranında görülebiliyor. Bu sayede ilk açılış süreleri ve başlangıç performansı daha öngörülebilir hale gelecek.

    Öte yandan PC oyuncuları için Postgame Recaps özelliği Insider kullanıcılarına sunuldu. Oyun oturumu sonrasında açılan özet ekranı, kazanılan başarımlar, alınan ekran görüntüleri ve yaklaşan oyun içi etkinlikleri listeliyor. Bulut tarafında ise web arayüzü için yenilenmiş deneyim ön izleme olarak test ediliyor.

    Son olarak Xbox Play Anywhere programı 1.000'den fazla oyuna ulaştı. PC, konsol ve desteklenen el konsolları arasında ilerleme verilerinin taşınması artık daha yaygın. Buna ek olarak bulut üzerinden fare-klavye ve dokunmatik kontrol desteği sunulan oyun sayısı da artmış durumda. Özellik artık Company of Heroes 3, Hotel Barcelona ve Transport Fever 2 desteğine sahip. Çoklu platform desteği olan oyunlar şu şekilde:

    • Baking Time
    • Bus Driving Simulator : Evo
    • Direction Quad
    • Drop Duchy
    • Dustland Delivery
    • Escape From Ever After
    • Fight for America
    • Final Fantasy VII Remake Intergrade
    • Foot Clinic
    • God Bless, or Goddess
    • Gridz Keeper
    • Heroes Battle Awakening
    • Hero Seekers
    • Hextreme Void
    • Ho Ho & Move
    • I'm in Love With Your Dead Grandmother
    • Ink & Paper: DoodleCut
    • The Last Case of John Morley
    • MIO: Memories in Orbit
    • Ninja Nightfall
    • The Nom
    • ParkingJam
    • Pathologic 3
    • Rage Swarm
    • Raptor Evolution
    • SimRail - The Railway Simulator
    • Speedball
    • Stable Stories - Forest and Meadow Ride
    • Sudoku Champions
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    instagram takipçi hilesi ücretsiz wellbutrin xl 150 mg kullanıcı yorumları hapşırık kokusu çözümü nedir ayt biyoloji kaynak önerisi lpg ışığı yanmıyor araba çalışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 450
    HP ProBook 450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum