Xbox'ta 5 oyun ücretsiz: WUCHANG: Fallen Feathers ve daha fazlası

Xbox'ta 5 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential üyeleri, 30 Ekim Cuma gününden 2 Kasım'a kadar 5 farklı oyuna ücretsiz erişebilecek. Bunun yanında bazı oyunlar herhangi bir Game Pass aboneliği gerektirmeden tüm Xbox oyuncularına sunuluyor.
- WUCHANG: Fallen Feathers : XBOX Game Pass Ultimate, Premium, Essential
- Darkwood : XBOX Game Pass Ultimate, Premium, Essential
- Spirittea : XBOX Game Pass Ultimate, Premium, Essential
- EVERSPACE 2 : XBOX Game Pass Ultimate, Premium, Essential
- Dead by Daylight : All Xbox
Dead by Daylight Xbox Game Pass üyeliği gerektirmiyor ve tüm Xbox oyuncularına sunuluyor. WUCHANG: Fallen Feathers, Darkwood, Spirittea ve EVERSPACE 2 ise 2 Kasım'a kadar tüm Xbox kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak denenebilecek.
Ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılır?
Free Play Days kapsamında sunulan oyunlara Xbox konsollarındaki Xbox Store üzerinden ulaşılabiliyor. Bunun için mağazadaki abonelikler bölümünden Ücretsiz Oyun Günleri sekmesine ilerlemek yeterli. Game Pass üyeleri ise doğrudan Microsoft Store üzerinden ilgili oyunu bulup cihazlarına yükleyebilir. Ücretsiz erişim süresi sona erdiğinde oyunları satın almak isteyen kullanıcıların ilerlemeleri korunuyor. Böylece oyunu satın aldıktan sonra kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.
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