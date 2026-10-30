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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass kullanıcıları için Microsoft'un düzenlediği Free Play Days etkinliği kapsamında yeni ücretsiz oyunlar erişime açıldı. Bu hafta sonu WUCHANG: Fallen Feathers, Darkwood ve EVERSPACE 2 dahil olmak üzere toplam 6 oyun kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek.

Xbox'ta 5 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential üyeleri, 30 Ekim Cuma gününden 2 Kasım'a kadar 5 farklı oyuna ücretsiz erişebilecek. Bunun yanında bazı oyunlar herhangi bir Game Pass aboneliği gerektirmeden tüm Xbox oyuncularına sunuluyor.

WUCHANG: Fallen Feathers : XBOX Game Pass Ultimate, Premium, Essential

Darkwood : XBOX Game Pass Ultimate, Premium, Essential

Spirittea : XBOX Game Pass Ultimate, Premium, Essential

EVERSPACE 2 : XBOX Game Pass Ultimate, Premium, Essential

Dead by Daylight : All Xbox

Dead by Daylight Xbox Game Pass üyeliği gerektirmiyor ve tüm Xbox oyuncularına sunuluyor. WUCHANG: Fallen Feathers, Darkwood, Spirittea ve EVERSPACE 2 ise 2 Kasım'a kadar tüm Xbox kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak denenebilecek.

Ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılır?

Free Play Days kapsamında sunulan oyunlara Xbox konsollarındaki Xbox Store üzerinden ulaşılabiliyor. Bunun için mağazadaki abonelikler bölümünden Ücretsiz Oyun Günleri sekmesine ilerlemek yeterli. Game Pass üyeleri ise doğrudan Microsoft Store üzerinden ilgili oyunu bulup cihazlarına yükleyebilir. Ücretsiz erişim süresi sona erdiğinde oyunları satın almak isteyen kullanıcıların ilerlemeleri korunuyor. Böylece oyunu satın aldıktan sonra kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

Xbox Netflix'in 500 milyon dolarlık teklifini reddetti 4 gün önce eklendi https://news.xbox.com/en-us/2026/10/29/free-play-days-10-29-2026/

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Xbox'ta 5 oyun ücretsiz: WUCHANG: Fallen Feathers ve daha fazlası

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