Xbox'ta 6 oyun ücretsiz: Dying Light 2 ve daha fazlası

Xbox'ta 6 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential üyeleri, 22 Ekim Perşembe gününden 25 Ekim Pazar gününe kadar üç farklı oyuna ücretsiz erişebilecek. Bunun yanında bazı oyunlar herhangi bir Game Pass aboneliği gerektirmeden tüm Xbox oyuncularına sunuluyor.
- Dying Light 2: Stay Human – Reloaded Edition, Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Let's Build a Zoo, Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Tropico 6, Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Monster Hunter Stories, Tüm Xbox oyuncuları – 3 saatlik deneme
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Tüm Xbox oyuncuları – 3 saatlik deneme
- Riders Republic, Tüm Xbox oyuncuları
Monster Hunter Stories ve Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Xbox Game Pass üyeliği gerektirmiyor. Her iki oyun da tüm Xbox oyuncularına 3 saatlik süreli deneme kapsamında sunuluyor. Riders Republic ise 22 Ekim'den 26 Ekim'e kadar tüm Xbox kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak denenebilecek. Bu oyun için de Game Pass Ultimate, Premium veya Essential aboneliği gerekmiyor.
Ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılır?
Free Play Days kapsamında sunulan oyunlara Xbox konsollarındaki Xbox Store üzerinden ulaşılabiliyor. Bunun için mağazadaki abonelikler bölümünden Ücretsiz Oyun Günleri sekmesine ilerlemek yeterli.
Game Pass üyeleri ise doğrudan Microsoft Store üzerinden ilgili oyunu bulup cihazlarına yükleyebilir. Ücretsiz erişim süresi sona erdiğinde oyunları satın almak isteyen kullanıcıların ilerlemeleri korunuyor. Böylece oyunu satın aldıktan sonra kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: