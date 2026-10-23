Xbox'ta 6 oyun ücretsiz: Dying Light 2 ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass kullanıcıları için Microsoft'un düzenlediği Free Play Days etkinliği kapsamında yeni ücretsiz oyunlar erişime açıldı. Bu hafta sonu Dying Light 2: Stay Human – Reloaded Edition, Let's Build a Zoo ve Tropico 6 dahil olmak üzere toplam 6 oyun kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek.

Xbox'ta 6 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential üyeleri, 22 Ekim Perşembe gününden 25 Ekim Pazar gününe kadar üç farklı oyuna ücretsiz erişebilecek. Bunun yanında bazı oyunlar herhangi bir Game Pass aboneliği gerektirmeden tüm Xbox oyuncularına sunuluyor.

Dying Light 2: Stay Human – Reloaded Edition, Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Let's Build a Zoo, Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Tropico 6, Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Monster Hunter Stories, Tüm Xbox oyuncuları – 3 saatlik deneme

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Tüm Xbox oyuncuları – 3 saatlik deneme

Riders Republic, Tüm Xbox oyuncuları

Monster Hunter Stories ve Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Xbox Game Pass üyeliği gerektirmiyor. Her iki oyun da tüm Xbox oyuncularına 3 saatlik süreli deneme kapsamında sunuluyor. Riders Republic ise 22 Ekim'den 26 Ekim'e kadar tüm Xbox kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak denenebilecek. Bu oyun için de Game Pass Ultimate, Premium veya Essential aboneliği gerekmiyor.

Ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılır?

Free Play Days kapsamında sunulan oyunlara Xbox konsollarındaki Xbox Store üzerinden ulaşılabiliyor. Bunun için mağazadaki abonelikler bölümünden Ücretsiz Oyun Günleri sekmesine ilerlemek yeterli.

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Game Pass üyeleri ise doğrudan Microsoft Store üzerinden ilgili oyunu bulup cihazlarına yükleyebilir. Ücretsiz erişim süresi sona erdiğinde oyunları satın almak isteyen kullanıcıların ilerlemeleri korunuyor. Böylece oyunu satın aldıktan sonra kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

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Xbox'ta 6 oyun ücretsiz: Dying Light 2 ve daha fazlası

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