Xbox'ta beklenen "Platinum Trophy" sistemi sonunda geliyor

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Tam Boyutta Gör Xbox, oyuncuların uzun süredir beklediği yeni bir başarı sistemini duyurdu. Mythic Achievements adı verilen özellik, PlayStation oyunlarındaki Platinum Trophy sistemine benzer şekilde çalışacak. Oyuncular, bir oyunun temel Achievements listesindeki tüm başarımları tamamladığında özel bir Mythic Achievement kazanacak.

Mythic Achievements geliyor

Xbox Wire'da yapılan açıklamaya göre Mythic Achievements, topluluk tarafından en çok talep edilen özelliklerden biri oldu. Yeni sistem, oyunculara bir oyundaki tüm başarımları tamamlamaları için ek bir hedef sunacak. Xbox Achievements sistemi, Xbox 360'ın çıkışıyla birlikte 22 Kasım 2005'te kullanıma sunuldu. Sony ise PlayStation Trophies sistemini 2 Temmuz 2008'de, PS3 firmware 2.40 güncellemesiyle oyunculara sundu.

Platinum Trophy ise Trophy sisteminin ilk duyurulduğu dönemde yer aldı ve yaklaşık bir ay sonra oyunlarda kullanılmaya başlandı. Uncharted: Drake's Fortune, Platinum Trophy desteği sunan ilk oyunlardan biri oldu. Böylece Xbox'ın Mythic Achievements özelliği, temel sistemin çıkışından yaklaşık 20 yıl sonra PlayStation'daki Platinum Trophy mantığına benzer bir yapı getiriyor.

Eski başarımlar da hesaba katılacak

Xbox'ın yeni sisteminin dikkat çeken taraflarından biri, geçmişte kazanılan başarımların da otomatik olarak hesaba katılacak olması. Xbox 360 döneminden itibaren bir oyundaki tüm temel Achievements'ları tamamlayan oyuncular, sisteme giriş yaptıklarında Mythic Achievement'larını doğrudan görebilecek.

Oyuncular ayrıca her oyunun Achievement listesinde yeni bir ilerleme çubuğuyla Mythic seviyesine ne kadar yaklaştıklarını takip edebilecek. Sistem, tamamlanması gereken başarımları ayrıca gösterecek. Xbox profillerine eklenen yeni Gaming sekmesi de başarımları ve Gamerscore ilerlemesini tek bir noktada gösterecek. Oyuncular burada tamamladıkları oyunları inceleyebilecek ve arkadaşlarının hangi oyunları Mythic seviyesine ulaştırdığını görebilecek.

Mythic Achievements, diğer başarımlardan ayrılması için özel bir çerçeve tasarımına sahip olacak. Böylece oyuncular profillerine baktıklarında hangi oyunlarda tüm temel başarımları tamamladıklarını daha kolay görebilecek.

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Yeni özellik şimdilik Xbox Insiders programındaki kullanıcılar tarafından test ediliyor. Mythic Achievements'ın tüm Xbox kullanıcılarına ne zaman sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

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