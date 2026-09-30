Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox'ta beklenen "Platinum Trophy" sistemi sonunda geliyor

    Xbox, oyuncuların uzun süredir beklediği Mythic Achievements özelliğini duyurdu. Yeni sistem, PlayStation'daki Platinum Trophy'lere benzer şekilde çalışacak.   

    Xbox'ta beklenen 'Platinum Trophy' sistemi sonunda geliyor Tam Boyutta Gör
    Xbox, oyuncuların uzun süredir beklediği yeni bir başarı sistemini duyurdu. Mythic Achievements adı verilen özellik, PlayStation oyunlarındaki Platinum Trophy sistemine benzer şekilde çalışacak. Oyuncular, bir oyunun temel Achievements listesindeki tüm başarımları tamamladığında özel bir Mythic Achievement kazanacak.

    Mythic Achievements geliyor

    Xbox Wire'da yapılan açıklamaya göre Mythic Achievements, topluluk tarafından en çok talep edilen özelliklerden biri oldu. Yeni sistem, oyunculara bir oyundaki tüm başarımları tamamlamaları için ek bir hedef sunacak. Xbox Achievements sistemi, Xbox 360'ın çıkışıyla birlikte 22 Kasım 2005'te kullanıma sunuldu. Sony ise PlayStation Trophies sistemini 2 Temmuz 2008'de, PS3 firmware 2.40 güncellemesiyle oyunculara sundu.

    Platinum Trophy ise Trophy sisteminin ilk duyurulduğu dönemde yer aldı ve yaklaşık bir ay sonra oyunlarda kullanılmaya başlandı. Uncharted: Drake's Fortune, Platinum Trophy desteği sunan ilk oyunlardan biri oldu. Böylece Xbox'ın Mythic Achievements özelliği, temel sistemin çıkışından yaklaşık 20 yıl sonra PlayStation'daki Platinum Trophy mantığına benzer bir yapı getiriyor.

    Eski başarımlar da hesaba katılacak

    Xbox'ın yeni sisteminin dikkat çeken taraflarından biri, geçmişte kazanılan başarımların da otomatik olarak hesaba katılacak olması. Xbox 360 döneminden itibaren bir oyundaki tüm temel Achievements'ları tamamlayan oyuncular, sisteme giriş yaptıklarında Mythic Achievement'larını doğrudan görebilecek.

    Oyuncular ayrıca her oyunun Achievement listesinde yeni bir ilerleme çubuğuyla Mythic seviyesine ne kadar yaklaştıklarını takip edebilecek. Sistem, tamamlanması gereken başarımları ayrıca gösterecek. Xbox profillerine eklenen yeni Gaming sekmesi de başarımları ve Gamerscore ilerlemesini tek bir noktada gösterecek. Oyuncular burada tamamladıkları oyunları inceleyebilecek ve arkadaşlarının hangi oyunları Mythic seviyesine ulaştırdığını görebilecek.

    Mythic Achievements, diğer başarımlardan ayrılması için özel bir çerçeve tasarımına sahip olacak. Böylece oyuncular profillerine baktıklarında hangi oyunlarda tüm temel başarımları tamamladıklarını daha kolay görebilecek.

    Yeni özellik şimdilik Xbox Insiders programındaki kullanıcılar tarafından test ediliyor. Mythic Achievements'ın tüm Xbox kullanıcılarına ne zaman sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eve internet bağlatma the quinfall zindan adası konusu digiturk türksat kurulumu olmuyor aydoğmuş şanzıman

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y31 5G
    Vivo Y31 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum