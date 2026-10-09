Xbox'ta ücretsiz: ARC Raiders, S.T.A.L.K.E.R 2 ve dahası

Xbox'ta 7 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla tüm Xbox kullanıcıları, 12 Ekim'e kadar ARC Raiders, High On Life 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Little Nightmares III ve Rogue Waters'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential üyerine sunulacak oyunlar arasında ise, Screamer ve Family Man yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise 6.000TL'nin üzerinde.
- Screamer
- Family Man
- ARC Raiders
- High On Life 2
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Little Nightmares III
- Rogue Waters
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.
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