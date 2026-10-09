Xbox'ta ücretsiz: ARC Raiders, S.T.A.L.K.E.R 2 ve dahası

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca ARC Raiders ve High On Life 2 başta olmak üzere 7 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox'ta 7 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla tüm Xbox kullanıcıları, 12 Ekim'e kadar ARC Raiders, High On Life 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Little Nightmares III ve Rogue Waters'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential üyerine sunulacak oyunlar arasında ise, Screamer ve Family Man yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise 6.000TL'nin üzerinde.

Screamer

Family Man

ARC Raiders

High On Life 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Little Nightmares III

Rogue Waters

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

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Xbox'ta binlerce TL değerinde 7 oyun ücretsiz!

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