Xbox'ta bu hafta: 1.400 TL değerinde 3 oyun oynaması ücretsiz

Xbox'ta 3 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 29 Haziran'a kadar House Flipper 2, Blades of Fire ve Assetto Corsa Competizione'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. Hafta sonu sunulacak bu üç oyunun kısa süreliğine oynanabilir olduğunu söyleyelim. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- House Flipper 2
- Blades of Fire
- Assetto Corsa Competizione
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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