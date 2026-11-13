Xbox'ta bu hafta: Kısa süreliğine 4 oyun ücretsiz

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Oynat Xbox Game Pass aboneleri için bu haftanın ücretsiz oyun fırsatları belli oldu. 12-15 Kasım tarihleri arasında Sumerian Six, Hypnospace Outlaw, Sunderfolk ve STUFFED oyunları Game Pass üyelerine tamamen ücretsiz sunuluyor. Hafta sonu boyunca elde edilen tüm oyun içi ilerlemeler ve satın alınan ek içerikler, yapımların daha sonra satın alınması durumunda aynen korunacak. Yapımlara Microsoft Store ve konsol mağazasından hemen erişebilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass kullanıcıları için her hafta düzenlenen Free Play Days etkinliği devam ediyor. Microsoft, bu hafta Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential abonelerine dört farklı oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunuyor. Sumerian Six, Hypnospace Outlaw, Sunderfolk ve STUFFED, 12-15 Kasım tarihleri arasında oynanabilecek.

Xbox'ta 4 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 12 Kasım Perşembe gününden 15 Kasım Pazar gününe kadar Sumerian Six, Hypnospace Outlaw, Sunderfolk ve STUFFED dahil dört oyuna ücretsiz erişebilecek. Etkinliğin yalnızca belirtilen tarihler arasında geçerli olduğunu hatırlatalım.

Sumerian Six

Hypnospace Outlaw

Sunderfolk

STUFFED

Ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılır?

Ücretsiz oyun süresi boyunca elde ettiğiniz ilerlemeler ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, süre sona erdikten sonra oyunu satın almanız halinde korunuyor. Xbox Game Pass aboneleri, Microsoft Store üzerinden üyelikleriyle oturum açarak etkinlikteki oyunlara ulaşabilir ve konsollarına indirebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'daki abonelikler bölümünden "Ücretsiz Oyun Günleri" sekmesine ilerleyerek sunulan yapımları görüntüleyebilirsiniz.

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Xbox'ta bu hafta: 2.500 TL değerinde 4 oyun ücretsiz

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