Xbox'ta bu hafta: Kısa süreliğine 4 oyun ücretsiz

Yapay Zeka Özeti:
- Xbox Game Pass aboneleri için bu haftanın ücretsiz oyun fırsatları belli oldu. 12-15 Kasım tarihleri arasında Sumerian Six, Hypnospace Outlaw, Sunderfolk ve STUFFED oyunları Game Pass üyelerine tamamen ücretsiz sunuluyor. Hafta sonu boyunca elde edilen tüm oyun içi ilerlemeler ve satın alınan ek içerikler, yapımların daha sonra satın alınması durumunda aynen korunacak. Yapımlara Microsoft Store ve konsol mağazasından hemen erişebilirsiniz.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Xbox'ta 4 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 12 Kasım Perşembe gününden 15 Kasım Pazar gününe kadar Sumerian Six, Hypnospace Outlaw, Sunderfolk ve STUFFED dahil dört oyuna ücretsiz erişebilecek. Etkinliğin yalnızca belirtilen tarihler arasında geçerli olduğunu hatırlatalım.
- Sumerian Six
- Hypnospace Outlaw
- Sunderfolk
- STUFFED
Ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılır?
Ücretsiz oyun süresi boyunca elde ettiğiniz ilerlemeler ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, süre sona erdikten sonra oyunu satın almanız halinde korunuyor. Xbox Game Pass aboneleri, Microsoft Store üzerinden üyelikleriyle oturum açarak etkinlikteki oyunlara ulaşabilir ve konsollarına indirebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'daki abonelikler bölümünden "Ücretsiz Oyun Günleri" sekmesine ilerleyerek sunulan yapımları görüntüleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: