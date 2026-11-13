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    Xbox'ta bu hafta: Kısa süreliğine 4 oyun ücretsiz

    Xbox Game Pass kullanıcıları için yeni Ücretsiz Oyun Günleri başladı. Sumerian Six ve Hypnospace Outlaw dahil toplam 4 oyun, hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilecek.

    Xbox'ta bu hafta: 2.500 TL değerinde 4 oyun ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass kullanıcıları için her hafta düzenlenen Free Play Days etkinliği devam ediyor. Microsoft, bu hafta Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential abonelerine dört farklı oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunuyor. Sumerian Six, Hypnospace Outlaw, Sunderfolk ve STUFFED, 12-15 Kasım tarihleri arasında oynanabilecek.

    Xbox'ta 4 oyun ücretsiz

    Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 12 Kasım Perşembe gününden 15 Kasım Pazar gününe kadar Sumerian Six, Hypnospace Outlaw, Sunderfolk ve STUFFED dahil dört oyuna ücretsiz erişebilecek. Etkinliğin yalnızca belirtilen tarihler arasında geçerli olduğunu hatırlatalım.

    • Sumerian Six
    • Hypnospace Outlaw
    • Sunderfolk
    • STUFFED

    Ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılır?

    Ücretsiz oyun süresi boyunca elde ettiğiniz ilerlemeler ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, süre sona erdikten sonra oyunu satın almanız halinde korunuyor. Xbox Game Pass aboneleri, Microsoft Store üzerinden üyelikleriyle oturum açarak etkinlikteki oyunlara ulaşabilir ve konsollarına indirebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'daki abonelikler bölümünden "Ücretsiz Oyun Günleri" sekmesine ilerleyerek sunulan yapımları görüntüleyebilirsiniz.

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