Xbox'ta bu hafta: 3.000 TL değerinde 5 oyun oynaması ücretsiz

Xbox'ta 5 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 27 Temmuz'a kadar Tides of Tomorrow ve Metal Gear Solid – Master Collection Version'u ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar arasında ise Bleach Rebirth of Souls, Killing Floor 3 ve For Honor olacak.
Hafta sonu sunulacak bu 5 oyunun kısa süreliğine oynanabilir olduğunu söyleyelim. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- Tides of Tomorrow Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Metal Gear Solid – Master Collection Version Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Bleach Rebirth of Souls Tüm Xbox
- Killing Floor 3 Tüm Xbox
- For Honor Tüm Xbox
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: