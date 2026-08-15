Xbox'ta bu hafta: 3.200 TL değerinde 3 oyun oynaması ücretsiz

Xbox'ta 3 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 17 Ağustos'a kadar Sunderfolk ve Asdivine Cross'u ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına ve PC'ye sunulacak oyunlar arasında ise Gears of War: E‑Day Online Beta yer alıyor.
Hafta sonu sunulacak bu 3 oyunun kısa süreliğine oynanabilir olduğunu söyleyelim. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- Gears of War: E‑Day Online beta Tüm Xbox ve PC
- Sunderfolk Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Asdivine Cross Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: