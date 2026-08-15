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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Gears of War: E‑Day Online Beta başta olmak üzere 3 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox'ta 3 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 17 Ağustos'a kadar Sunderfolk ve Asdivine Cross'u ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına ve PC'ye sunulacak oyunlar arasında ise Gears of War: E‑Day Online Beta yer alıyor.

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Hafta sonu sunulacak bu 3 oyunun kısa süreliğine oynanabilir olduğunu söyleyelim. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

Gears of War: E‑Day Online beta Tüm Xbox ve PC

Sunderfolk Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Asdivine Cross Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

Xbox Game Pass için Ağustos 2026 oyunları açıklandı! İşte liste 1 hf. önce eklendi

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Xbox'ta bu hafta: 3.200 TL değerinde 3 oyun oynaması ücretsiz

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