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    Xbox'ta bu hafta: 3.200 TL değerinde 3 oyun oynaması ücretsiz

    Xbox Game Pass kullanıcıları için ücretsiz oyun günleri başladı. Önümüzdeki günlerde Gears Of War E-DAY dahil toplam 3 oyun hafta sonu boyunca ücretsiz erişilebilir olacak...

    Xbox'ta bu hafta: 3.200 TL değerinde 3 oyun oynaması ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Gears of War: E‑Day Online Beta başta olmak üzere 3 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak. 

    Xbox'ta 3 oyun ücretsiz

    Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 17 Ağustos'a kadar Sunderfolk ve Asdivine Cross'u ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına ve PC'ye sunulacak oyunlar arasında ise Gears of War: E‑Day Online Beta yer alıyor.

    Hafta sonu sunulacak bu 3 oyunun kısa süreliğine oynanabilir olduğunu söyleyelim. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

    • Gears of War: E‑Day Online beta Tüm Xbox ve PC
    • Sunderfolk Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Asdivine Cross Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

    Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

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