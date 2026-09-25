Xbox'ta bu hafta: 3.500 TL değerinde 4 oyun ücretsiz

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca The Division 2 başta olmak üzere 4 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox'ta 4 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 28 Eylül'e kadar The Escapists 2 ve Young Suns'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar arasında ise PGA TOUR 2K25 ve The Division 2 yer alıyor. Hafta sonu sunulacak bu 4 oyunun kısa süreliğine oynanabilir olduğunu söyleyelim.

Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

The Escapists 2 Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential Young Suns Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential PGA TOUR 2K25 Tüm Xbox

The Division 2 Tüm Xbox

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

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