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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca NBA 2K26 başta olmak üzere 5 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox'ta 5 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 10 Ağustos'a kadar Sports Renovations ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar arasında ise Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint ve NBA 2K26 Standard Editionolacak. Wax Heads ise tüm kullanıcılar için 2 saatlik deneme sürümü ile sunuluyor.

Hafta sonu sunulacak bu 5 oyunun kısa süreliğine oynanabilir olduğunu söyleyelim. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

Sports Renovations: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands: Tüm Xbox

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint: Tüm Xbox

NBA 2K26 Standard Edition: 14 Ağustos'a kadar Tüm Xbox

Wax Heads: 2 saatlik deneme sürümü Tüm Xbox

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz

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Xbox'ta bu hafta: 3.500 TL değerinde 5 oyun oynaması ücretsiz

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