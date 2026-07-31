Xbox'ta bu hafta: 4.000 TL değerinde 3 oyun oynaması ücretsiz

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca WWE 2K26 başta olmak üzere 3 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox'ta 3 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 3 Ağustos'a kadar Polterguys Possession Party ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar arasında ise WWE 2K26 ve Wildgate olacak. Hafta sonu sunulacak bu 3 oyunun kısa süreliğine oynanabilir olduğunu söyleyelim.

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Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

Polterguys Possession Party Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

WWE 2K26 Tüm Xbox

Wildgate Killing Floor 3 Tüm Xbox

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz

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