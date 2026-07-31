Xbox'ta bu hafta: 4.000 TL değerinde 3 oyun oynaması ücretsiz

Xbox'ta 3 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 3 Ağustos'a kadar Polterguys Possession Party ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar arasında ise WWE 2K26 ve Wildgate olacak. Hafta sonu sunulacak bu 3 oyunun kısa süreliğine oynanabilir olduğunu söyleyelim.
Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
Polterguys Possession Party Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
WWE 2K26 Tüm Xbox
Wildgate Killing Floor 3 Tüm Xbox
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsinizBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii