Xbox'ta bu hafta: 4.000 TL değerinde 5 oyun oynaması ücretsiz

Xbox'ta 5 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 20 Temmuz'a kadar Crisol: Theater of Idols, Planet Zoo ve Looney Tunes: Wacky World of Sports'u ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar arasında ise Grand Theft Auto Online ve Dragon Ball Xenoverse 2 yer alıyor.
Hafta sonu sunulacak bu 4 oyunun kısa süreliğine oynanabilir olduğunu söyleyelim. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- Crisol: Theater of Idols Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Planet Zoo Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Looney Tunes: Wacky World of Sports Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Grand Theft Auto Online Tüm Xbox
- Dragon Ball Xenoverse 2 Tüm Xbox
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: