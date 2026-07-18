Xbox'ta bu hafta: 4.000 TL değerinde 5 oyun oynaması ücretsiz

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca GTA Online başta olmak üzere 5 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox'ta 5 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 20 Temmuz'a kadar Crisol: Theater of Idols, Planet Zoo ve Looney Tunes: Wacky World of Sports'u ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar arasında ise Grand Theft Auto Online ve Dragon Ball Xenoverse 2 yer alıyor.

Hafta sonu sunulacak bu 4 oyunun kısa süreliğine oynanabilir olduğunu söyleyelim. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

Crisol: Theater of Idols Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Planet Zoo Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Looney Tunes: Wacky World of Sports Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Grand Theft Auto Online Tüm Xbox

Dragon Ball Xenoverse 2 Tüm Xbox

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

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