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Oynat Xbox kullanıcıları için sevindirici bir haber geldi. Bu hafta sonu iki farklı oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Game Pass aboneleri, 27 ile 30 Kasım tarihleri arasında Warhammer 40,000: Mechanicus ve Little Rocket Lab oyunlarını ücretsiz oynayabilecek. Yapımlara Microsoft Store üzerindeki Ücretsiz Oyun Günleri sekmesinden kolayca ulaşılabiliyor. Deneme süresinde kaydedilen tüm ilerlemeler, satın alma sonrasında da korunmaya devam edecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass kullanıcıları için Microsoft'un düzenlediği Free Play Days etkinliği kapsamında yeni ücretsiz oyunlar erişime açıldı. Bu hafta sonu Warhammer 40,000: Mechanicus dahil olmak üzere toplam 2 oyun kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek.

Xbox'ta 2 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential üyeleri, 27 Kasım Cuma gününden 30 Kasım'a kadar Warhammer 40,000: Mechanicus ve Little Rocket Lab'a ücretsiz erişebilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulan ücretsiz oyunlar ise bu hafta ile atlanmış oldu. Free Play Days kapsamında sunulan oyunlara Xbox konsollarındaki Xbox Store üzerinden ulaşılabiliyor.

Warhammer 40,000: Mechanicus

Little Rocket Lab

Ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılır?

Ücretsiz oyunlara erişmek için abonelikler bölümünden Ücretsiz Oyun Günleri sekmesine ilerlemek yeterli. Game Pass üyeleri ise doğrudan Microsoft Store üzerinden ilgili oyunu bulup cihazlarına yükleyebilir. Ücretsiz erişim süresi sona erdiğinde oyunları satın almak isteyen kullanıcıların ilerlemeleri korunuyor. Böylece oyunu satın aldıktan sonra kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

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